Macron Shame: la France est au seuil de la catastrophe de Covid alors que les hôpitaux sont envahis par des patients | Monde | Nouvelles

La France fait face à une crise médicale alors que les taux d’infection menacent de monter en flèche. Vendredi, le pays a enregistré plus de 46 000 nouveaux cas de Covid et 304 décès dus au virus tueur. Dans le même temps, les unités de soins intensifs (USI) ont connu la plus forte augmentation des admissions depuis cinq mois, puisque 145 patients gravement malades ont été ajoutés à la liste des nouvelles entrées.

Les hôpitaux sont actuellement aux prises avec un pic de près de 5 000 personnes dans les unités de soins intensifs.

La flambée des cas est en grande partie due à la propagation de la variante la plus contagieuse identifiée pour la première fois en Grande-Bretagne.

Le président français assiégé a promis plus de lits d’hôpitaux pour le nombre toujours croissant de patients Covid.

Le troisième verrouillage national a vu toutes les écoles et tous les magasins non essentiels fermer pendant quatre semaines.

Un couvre-feu strict sera en place de 19 h 00 à 6 h 00, et à partir de mardi, les personnes ne pourront plus voyager à plus de 10 km (6 miles) de leur domicile, à moins d’avoir une autorisation spéciale.

M. Macron est susceptible de payer un lourd tribut politique pour le dernier verrouillage, ce qui pourrait faire échouer sa candidature à sa réélection l’année prochaine.

Cependant, le déploiement du vaccin dans l’UE a été entravé par des pénuries de vaccins, ce qui signifie que la France n’a vacciné qu’environ 13% de sa population.

La rivale politique la plus proche de M. Macron, Marine Le Pen, n’a pas tardé à tirer un capital politique du fiasco des vaccins.

Le chef du Parti du rallye national a déclaré à M. Macron que le déploiement désastreux des vaccins de l’UE était devenu son Waterloo.