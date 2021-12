Macron signe un énorme contrat d’armement de 14 milliards de livres sterling pour fournir 80 jets militaires aux Émirats arabes unis après la honte d’AUKUS | Monde | Nouvelles

La signature de l’accord intervient alors que le président français Emmanuel Macron entame un voyage de deux jours dans le golfe Persique, au cours duquel il se rendra également au Qatar et en Arabie saoudite. La plus grande vente à l’étranger d’avions Rafale a été conclue vendredi alors que le président français Emmanuel Macron a commencé son voyage et a récupéré une partie de l’embarras de perdre un énorme accord avec l’Australie pour fournir des sous-marins conventionnels.

Dans une déclaration du gouvernement français parlant de l’accord, il a déclaré: « Ce contrat cimente un partenariat stratégique plus fort que jamais et contribue directement à la stabilité régionale. »

L’accord a été signé en marge de l’Expo Dubaï 2020 entre M. Macron et le prince héritier d’Abou Dhabi, le cheikh Mohammed bin Zayed al Nahyan.

La visite de M. Macron intervient à un moment où les États arabes du Golfe ont exprimé leur incertitude quant à la concentration des États-Unis sur la région alors même qu’ils recherchent davantage d’armes auprès de leur principal allié en matière de sécurité.

Le leader français a noué de bonnes relations avec ben Zayed avec des investissements circulant entre les deux pays.

L’accord soutiendra directement 7 000 emplois en France et garantira la chaîne d’approvisionnement des avions fabriqués par Dassault Aviation jusqu’à fin 2031, a déclaré un responsable français aux journalistes.

Il a également déclaré que le contrat des Émirats arabes unis, qui fait suite à des accords en Grèce, en Égypte et en Croatie cette année, entraînerait une augmentation de la production mensuelle de Rafale.

Les actions de Dassault Aviation SA, le fabricant du Rafale, ont augmenté de plus de 9 %.

Le modèle F4 Rafales, actuellement en cours de développement, sera livré à partir de 2027.

En s’emparant de l’avion de combat, les Émirats arabes unis suivent l’exemple de leur rival du Golfe, le Qatar, qui a acheté 36 des avions.

Les négociations on-off pour les avions de combat Rafale ont duré plus de 10 ans, Abou Dhabi rejetant publiquement l’offre de la France de fournir 60 avions Rafale en 2011 comme « non compétitive et irréalisable ». Abu Dhabi possède déjà des avions de combat Mirage 2000 de construction française.

Des sources de la défense ont déclaré que le Rafale remplacerait la flotte de Mirage 2000, mais qu’il est peu probable qu’il remplace le F-35 construit aux États-Unis, car les Émirats arabes unis continuent de couvrir leur sécurité avec deux principaux fournisseurs, la France et les États-Unis.

L’accord pourrait néanmoins être considéré comme un signal d’impatience alors que le Congrès américain hésite à approuver un accord F-35 en raison des inquiétudes concernant les relations des Émirats arabes unis avec la Chine, y compris la prévalence de la technologie Huawei 5G dans le pays.

Abu Dhabi a également commandé 12 hélicoptères Caracal. C’est le nom de code français du H225M, la version militaire polyvalente du Super Puma.

La France entretient des liens étroits avec les Émirats arabes unis et est l’un de ses principaux fournisseurs d’armes, mais elle subit une pression croissante pour revoir ses ventes en raison du conflit entre une coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite et les rebelles houthis au Yémen, qui est devenu l’un des les pires crises humanitaires du monde.

Un communiqué de Human Rights Watch a déclaré : « La France poursuit ces ventes malgré le fait que les Émirats arabes unis jouent un rôle de premier plan dans les opérations militaires entachées d’atrocités menées par la coalition dirigée par l’Arabie saoudite au Yémen.

On estime que les Émirats arabes unis ont dépensé 15 milliards de livres sterling pour la défense en 2020, ce qui équivaut à 5,6% de leur PIB.

Cela en fait le deuxième plus gros consommateur de matériel militaire dans la région du golfe Persique après l’Arabie saoudite qui a dépensé environ 45 milliards de livres sterling en armes.