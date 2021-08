L’UE est encore sous le choc de la crise des réfugiés de 2015 causée par les guerres en Syrie et en Libye. Plusieurs responsables politiques en France ont fait part de leurs craintes d’un afflux imminent de réfugiés afghans. Ils défient la chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a déclaré samedi qu’il était du “devoir moral” du bloc d’aider ceux qui fuyaient les talibans.

L’eurodéputé française Julie Lechanteux a tweeté : « Il est inacceptable que l’UE décide à la place des États membres de l’accueil des migrants afghans !

“Nous luttons contre cette politique pro-immigration meurtrière de l’UE et nous continuerons à le faire!”

Un autre eurodéputé, Nicolas Bay, s’est fait l’écho de ces propos et a déclaré : « 99 % des Afghans soutiennent l’application de la charia.

« 85 % sont en faveur de la lapidation des femmes.

“Ce sont des arguments suffisants pour dire que nous n’en voulons pas ici.”

Il a ajouté : « La majorité des Afghans ne partagent pas nos valeurs.

« 85 % des musulmans afghans, par exemple, sont favorables à la lapidation.

« S’agit-il de personnes que les maires souhaitent accueillir ?

Le candidat français à la présidentielle de 2022 François Asselineau a déclaré : « Quand Clément Beaune dit qu’il n’y aura pas de complaisance avec le régime taliban, il montre qu’il ne comprend pas ce qu’une femme afghane peut ressentir devant le cadavre de son enfant tué par les bombes de l’OTAN. .

“En revanche, lorsque Poutine dénonce le caractère ‘irresponsable’ de la politique de l’Occident qui consiste à ‘imposer des valeurs étrangères’ aux Afghans, il prouve une fois de plus qu’il est un véritable homme d’Etat, comme de Gaulle.”

M. Asselineau a ajouté : “Poutine a raison quand il a dit, il faut arrêter cette volonté de construire la démocratie dans d’autres pays selon des modèles étrangers, sans tenir compte des particularités historiques, nationales ou religieuses, en ignorant complètement les traditions selon lesquelles les autres peuples vivent” . “

Le président Macron a déclaré la semaine dernière que la France devrait avoir un plan solide pour « anticiper et se protéger d’une vague de migrants ».

Il a exhorté l’Europe à aider les personnes les plus menacées en Afghanistan, mais a ajouté : « L’Europe ne peut à elle seule assumer les conséquences de la situation actuelle.

La nouvelle intervient alors que les États-Unis ont fait pression sur leurs forces spéciales pour qu’elles ne s’aventurent pas à Kaboul au milieu des risques d’être capturés par les talibans.

Cependant, les forces spéciales américaines mènent toujours des missions de sauvetage à Kaboul.

Les médias américains ont rapporté qu’un officier américain avait déclaré aux forces spéciales britanniques que leurs opérations de sauvetage rendaient l’Amérique “mauvaise” politiquement.

Se référant au reportage des médias, une source des forces spéciales britanniques a déclaré au Mirror : « Il est vrai qu’il y a eu de solides conversations ces derniers jours, mais ce sont des soldats très professionnels qui font un travail extrêmement difficile.

“Il n’y a pas eu de retombées à long terme entre les groupes des forces spéciales sur le terrain et ils travaillent très brillamment ensemble sur la mission de sauvetage.”

La source a ajouté que les agents du SAS ont “préparé” les combattants talibans pour qu’ils relâchent la pression sur l’évacuation.

Ils ont poursuivi: “Il existe une relation très improbable mais pratique formée par des opérateurs des forces spéciales britanniques extrêmement habiles pour tirer parti des talibans.

“Il s’agit d’un développement purement pratique visant à garantir que le plus grand nombre d’Afghans britanniques et autorisés quittent le pays en toute sécurité et le plus rapidement possible.”