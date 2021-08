Macron suscite la confusion alors que le mystère entoure le vaccin Covid du président français | Monde | Nouvelles

Cependant, un porte-parole du gouvernement français a insisté sur le fait que l’incertitude provenait d’une “erreur humaine” et que M. Macron et son épouse Brigitte avaient bel et bien reçu leurs injections fin mai, comme indiqué. M. Macron s’est rendu sur Twitter le 31 mai en publiant simplement le mot “Vaccin!” dans un mouvement largement compris pour indiquer qu’il avait reçu son premier vaccin le jour même où les vaccins sont devenus disponibles pour toutes les personnes de plus de 18 ans.

Auparavant, toutes les personnes âgées de 18 à 49 ans sans problèmes de santé n’étaient autorisées à prendre rendez-vous le lendemain que pour se faire vacciner avec des doses de rechange.

Le site d’investigation Mediapart a obtenu des documents d’assurance suggérant que M. Macron avait en fait été vacciné le 13 juillet, au lendemain de son discours controversé dévoilant les détails du régime français de passeport santé, selon lequel les gens sont tenus de prouver qu’ils ont un test Covid négatif pour accéder aux bars , restaurants, cafés et centres commerciaux.

Mediapart a également demandé le numéro de lot du vaccin Pfizer reçu par M. Macron ou la date de signature par la personne qui l’administre – mais aucune information n’a encore été fournie.

Malgré le tweet de M. Macron, aucune photo de lui ou de son épouse recevant leurs vaccins n’a été publiée, contrairement au Premier ministre Jean Castex, au ministre de la Santé Olivier Véran et à la secrétaire d’État Olivia Grégoire.

Néanmoins, le porte-parole de M. Macron a insisté sur le fait que la confusion provenait « d’une erreur avec les dates pré-remplies dans les formulaires.

“C’est aussi simple que cela, une erreur humaine.”

Un utilisateur de Twitter a posté le 23 août : « C’est vraiment le tweet le plus creux de tes cinq ans Manu.

« Pour 3 raisons : 1. Vous ne pouvez pas prouver que c’est vrai. 2. Nous ne nous soucions pas. 3. Même si on s’en foutait et que c’était vrai, tout dépend de vous et personne ne devrait partager sa vie médicale.

Émilie Cauquil a demandé : « Vaccinée quand alors ?

« 1) Le lendemain du grand chantage du 12 juillet. 2) La journée d’ouverture à tous les adultes le 31 mai. 3) Jamais ?

Emmanuel Macron et sa femme ont tous deux été testés positifs au COVID-19 en décembre.

Lors de son discours du mois dernier, M. Macron a également émis un mandat de vaccination pour certaines professions.

Dans une allocution télévisée, il a déclaré : le vaccin deviendra obligatoire.

Il a ajouté : « En fonction de l’évolution de la situation, nous devrons sans doute envisager des vaccins obligatoires pour tout le monde en France.

« Mais je fais le choix de faire confiance, et j’appelle solennellement tous nos concitoyens non vaccinés à aller se faire vacciner au plus vite.

