Macron «totalitaire» doit faire face à une nouvelle vague de manifestations contre les gilets jaunes alors que les opposants sentent le sang | Monde | Nouvelles

Fabrice Grimal, l’un des principaux militants du mouvement populaire, a averti le président français que les Gilets jaunes «s’organisent», alors qu’ils cherchent à intensifier la résistance aux nouvelles lois de sécurité qui restreindraient les droits des manifestants. En novembre de l’année dernière, les députés français ont adopté un nouveau projet de loi qui interdit aux manifestants de prendre et de publier des images de la police, ainsi que d’accroître la surveillance des manifestations. Le projet de loi a été proposé par La République en marche de M. Macron! Parti en octobre et est actuellement débattu par le Sénat, la chambre haute du parlement français.

La nouvelle législation érigerait en infraction le fait de montrer le visage ou d’identifier tout policier en service et serait passible d’une peine d’un an de prison et d’une amende maximale de 45 000 €.

Le projet de loi a été sévèrement critiqué tant par les journalistes que par les groupes de défense des droits, qui affirment qu’il restreindrait la liberté de la presse et entraînerait une diminution de la responsabilité de la police.

M. Grimal a déclaré à Express.co.uk que le président Macron essayait en fait de faire de la France un «État totalitaire».

Il a déclaré: “Nous avons des choses à démontrer. Nous avons une nouvelle loi en France appelée Global Security et elle traite des manifestations.

«On ne peut plus faire de films de policiers en action lors de manifestations.

«Il faut donc voir avec les sites belges pour diffuser des films des forces de l’ordre en France car on ne peut plus les diffuser en France.

«On ne sait pas si cette disposition sera dans la loi finale, mais nous débattons de choses comme celle-ci, donc c’est une sorte d’État totalitaire.

“Maintenant, nous en sommes presque sûrs, nous devons donc être très prudents.”

LIRE LA SUITE: Emmanuel Macron au bord du gouffre alors que le taux d’approbation s’effondre

En vertu des restrictions actuelles de Covid en France, les adultes ne peuvent se rassembler qu’en groupes de moins de six personnes à l’extérieur et ne peuvent pas voyager à plus de 10 km de leur domicile.

Il y a également un couvre-feu en place entre 19h et 6h du matin, avec des amendes pouvant aller jusqu’à 135 € à payer pour toute personne trouvée en train de le briser.

Le nouveau verrouillage a ajouté aux difficultés politiques de M. Macron alors que son niveau de popularité continue de plonger.

Un sondage réalisé par l’IFOP pour le journal français Journal du Dimanche en mars a révélé que son taux de popularité avait chuté de 4 points de pourcentage par rapport au mois précédent, avec seulement 37% des personnes se disant satisfaites de sa performance.

Le président sortant fait face à un défi de taille de Marine Le Pen, alors qu’il se bat pour sauver sa carrière politique lors des élections de l’année prochaine.