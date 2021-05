Macron veut «désespérément» s’accrocher au pouvoir – et «piétinera» le Royaume-Uni pour y arriver | Politique | Nouvelles

Macron discute de la “ construction de l’avenir ” de l’Europe

Et même si M. Macron finit par perdre face à l’ancien négociateur en chef du Brexit de l’UE, Michel Barnier, Jayne Adye a averti que la Grande-Bretagne ne pouvait pas non plus s’attendre à des faveurs de sa part. Mme Adye, qui est la directrice de la campagne de base en faveur du Brexit Get Britain Out, s’exprimait après la menace de la France de couper l’alimentation électrique de Jersey la semaine dernière alors que la dispute sur l’accès à la pêche sur l’île menaçait de déborder.

Elle a averti que le président français était prêt à utiliser toutes les astuces du livre pour améliorer ses chances en 2022 – y compris en utilisant le différend avec le Royaume-Uni pour renforcer sa popularité au niveau national.

La dispute au sujet de la dépendance de la Couronne britannique a éclaté après que le gouvernement de Jersey a délivré 41 permis de pêche aux bateaux de pêche français, avec des limitations quant à la durée pendant laquelle ils étaient autorisés à opérer dans ses eaux.

Annick Girardin, ministre française de la mer, a par conséquent menacé de couper l’approvisionnement en électricité de l’île.

Le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Boris Johnson (Image: GETTY)

Annick GIrardin, la ministre française de la mer (Image: GETTY)

En outre, des initiés français ont déclaré cette semaine que la France prévoyait de bloquer un accord de services financiers de l’Union européenne avec la Grande-Bretagne dans le but de forcer le Royaume-Uni à reculer sur la question, une source disant: «Nous avons fait un lien entre les deux. “

Mme Adye a déclaré: «Comme nous l’avons vu, le président Macron est désespéré de s’accrocher au pouvoir en France et d’être vu comme essayant de piétiner le Royaume-Uni, et il semble que l’UE soit prête à tout dans sa mission pour assurer un Royaume-Uni indépendant. échoue en dehors de l’UE.

«Que Macron réussisse ou non à obtenir un autre mandat de président l’année prochaine, Michel Barnier, négociateur, aurait jeté son chapeau dans le ring pour la présidence française.

Michel Barnier a publié ses mémoires sur le Brexit la semaine dernière (Image: Michel Barnier)

En ce qui concerne ce dernier, qui a publié son compte rendu de la saga du Brexit, La Grande Illusion, la semaine dernière, elle a ajouté: «Compte tenu de son obstruction tout au long des négociations sur le Brexit, je suis sûre que nous pouvons tous en mettre deux et deux ensemble pour prédire qu’il ne sera pas plus un soi-disant «ami» du Royaume-Uni que Macron!

«Nous nous sommes battus pour faire sortir la Grande-Bretagne de l’UE avec succès.

«Il est maintenant temps pour le Premier ministre, Boris Johnson – et le gouvernement britannique – de saisir pleinement la véritable signification de« Grande-Bretagne mondiale ».»

Marine Le Pen est un possible challenger pour M. Macron l’année prochaine (Image: GETTY)

Le HMS Severn retourne à Portsmouth après son déploiement de Jersey (Image: GETTY)

Le point de vue de Mme Adye sur la situation a fait écho à celui du député conservateur David Jones mercredi.

Le député de Clwyd West, M. Jones, qui est également vice-président du Groupe de recherche européen, a déclaré à Express.co.uk: «La position française est totalement dénuée de mérite.

«Même s’ils avaient un motif raisonnable de se plaindre de l’accès aux eaux autour de Jersey et du Royaume-Uni, la façon dont ils essaient de se frayer un chemin pour obtenir ce qu’ils veulent – en menaçant de couper l’alimentation électrique de Jersey et en essayant maintenant de arrêter l’accès du Royaume-Uni aux marchés financiers de l’UE – est totalement illégitime. »

Fichier factuel d’Emmanuel Macron (Image: GETTY)

L’accord sur la pêche était contenu dans l’accord de commerce et de coopération (TCA), un accord entre le Royaume-Uni et l’UE signé en décembre, auquel la France n’était pas directement partie, a souligné M. Jones.

Il a ajouté: «Dans le cadre de l’ACT, tout différend concernant la pêche doit être renvoyé au comité spécialisé des pêches pour résolution.

«Même si le Royaume-Uni / Jersey manquait à ses obligations, tout recours pour une telle violation devrait être proportionné, et l’un de ceux qui sont énoncés dans la TCA.

Le député de David Jones a déclaré que la France agissait comme un “État voyou” (Image: GETTY)

«Un État membre individuel n’a pas le droit de prendre des mesures contre le Royaume-Uni et, en tout état de cause, menacer de couper l’approvisionnement en électricité ou de bloquer l’accès du Royaume-Uni aux marchés financiers de l’UE ne serait pas un recours disponible en vertu de la TCA.»

M. Jones a averti: «L’attitude française devient de plus en plus erratique.

«Ils se comportent comme un État voyou, refusant de respecter les dispositions de la TCA.

«C’est probablement la conséquence de la pression croissante exercée sur M. Macron, qui est clairement préoccupé par la diminution de ses perspectives de réélection l’année prochaine.