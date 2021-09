MacStories publie une revue complète d’iOS 15 et d’iPadOS 15

Federico Viticci de MacStories est de retour avec un autre regard incroyablement approfondi sur les dernières versions iOS et iPadOS d’Apple. Cette année, Viticci examine en détail iOS 15 et iPadOS 15, qu’il décrit comme une « version plus silencieuse pour des temps encore plus étranges ».

iOS 15 et iPadOS 15 seront disponibles pour tout le monde plus tard dans la journée, et l’examen de Viticci est conçu pour donner aux lecteurs un aperçu approfondi de toutes les nouveautés des mises à jour de cette année. Comme il l’écrit dans l’ouverture, le contexte de la version iOS 15 est important cette année alors que la pandémie se poursuit et Apple surfe sur la vague d’une version iOS 14 incroyablement réussie.

Le monde s’arrêtant en raison de la pandémie début 2020, Apple aurait pu facilement saisir l’opportunité de ralentir son rythme de mises à jour logicielles, de se regrouper et de réévaluer l’état de ses plates-formes sans aucun changement majeur de fonctionnalité. Mais, comme nous l’avons découvert l’année dernière, ce n’est pas ainsi que l’entreprise fonctionne ou établit ses feuilles de route de produits à l’avance. Au cours de la dernière année seulement, Apple a introduit une refonte substantielle de macOS, une prise en charge des pointeurs sur iPad et des changements drastiques à l’écran d’accueil iOS malgré la pandémie, exécutant des décisions qui ont probablement été prises un an auparavant. Étonnamment, iOS 15 n’apporte aucune amélioration notable à ce qui a rendu son prédécesseur très populaire l’année dernière. En fait, comme je vais l’explorer dans cette revue, iOS 15 n’a pas cette fonctionnalité unique et globale qui attire l’attention de tout le monde, comme les widgets dans iOS 14 ou le mode sombre dans iOS 13. Comme nous le verrons plus tard dans l’histoire, de nouvelles fonctionnalités telles que Focus et Live Text in the Camera sont les ajouts qui pousseront probablement les gens à mettre à jour leurs iPhones cette année. Et même dans ce cas, je ne pense pas que l’un d’eux présente le même attrait intrinsèque que les widgets, les écrans d’accueil personnalisés ou la bibliothèque d’applications dans iOS 14.

L’examen de Viticci couvre tout ce que vous devez savoir sur iOS 15 et iPadOS 15 avec des détails époustouflants. L’examen est divisé en chapitres axés sur des éléments tels que les modifications de conception, la mise au point, les mises à niveau d’iPadOS, les améliorations des raccourcis (et les bogues), etc.

