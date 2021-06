Macy Gray dit que le drapeau américain a besoin d’un relooking .

Gris Macy demande que le drapeau américain fasse peau neuve.

« Le drapeau de bataille confédéré, qui a été conçu comme un symbole d’opposition à l’abolition de l’esclavage, est tout récemment fatigué. On ne le voit plus beaucoup. Cependant, le 6, lorsque les tempêtes ont plu sur la hutte la plus précieuse du pays, agitant Old Glory – le mémo a été reçu : le drapeau américain est son remplacement », a déclaré Gray, 53 ans, à l’ouverture de la pièce.

Tel que rapporté par le Grio, Juneteenth est originaire de Galveston, au Texas, où plus de 200 000 Noirs réduits en esclavage ont été informés deux ans après la publication de la proclamation d’émancipation qu’ils étaient libres. C’était des mois avant que le 13e amendement ne soit mis en place pour éradiquer officiellement l’esclavage.

Jeudi, le président Joe Biden signé Juneteenth dans la loi comme un jour férié fédéral.

Gray a déclaré qu’il manquait également des étoiles au drapeau, qui sont censées représenter tous les États des États-Unis.

« Il ne nous représente plus TOUS. Ce n’est pas juste d’être obligé de l’honorer. Il est temps pour un nouveau drapeau », a-t-elle écrit.

« Il y en a 50, alors qu’il devrait y en avoir 52. DC et Porto Rico font pression pour un État depuis des décennies. Les deux ont été refusés car le statut d’État permettrait aux élus de chaque territoire de siéger à la maison. »

Robert G. Heft est crédité d’avoir fabriqué le drapeau actuel des cinquante étoiles à seulement 17 ans. Il a été adopté en 1960 et est également la version la plus utilisée, selon l’Ohio History Central.

Dans l’article, Gray a également ajouté que les couleurs du drapeau devaient refléter les tons de peau de la nation.

« Et si les rayures étaient blanc cassé ? Et s’il y avait 52 étoiles pour inclure DC et Porto Rico ? Et si les étoiles étaient nos couleurs à TOUS – votre teint et le mien – comme l’échelle de mélanine ? Le carré bleu représente la vigilance et la persévérance ; et les rayures rouges représentent la bravoure. L’Amérique est toutes ces choses. Alors, et si ces éléments sur le drapeau restaient ? Et si le drapeau ressemblait à ça ?

Gray est connue pour défendre ses convictions et son activisme.

En 2020, elle s’est arrêtée au Grio pour discuter de son organisation à but non lucratif, My Good, son objectif est d’aider les familles victimes de violences policières.

“My Good est une nouvelle organisation caritative, et ce que nous faisons, c’est soutenir les familles des victimes d’assassinats par la police”, a expliqué Gray à l’époque. «Beaucoup de gens, vous savez, vous entendez parler de fusillades policières, mais les gens oublient ce que vivent les familles après le deuil et, vous savez, les problèmes de santé mentale, les énormes charges financières. Nous sommes donc là pour ces familles en particulier.

