Macy Gray loue un bar à Las Vegas pour une soirée privée avec Chippendales

Gris Macy a organisé une fête privée impromptue avec un groupe de mecs Chippendales … et elle a fait jouer les gars comme ses danseurs de sauvegarde alors qu’elle entonnait quelques airs !!!

Des sources racontent à TMZ … Macy dînait avec des amis mercredi soir à Vegas quand ils ont eu l’idée de célébrer l’ouverture du monde, alors elle a enrôlé la revue masculine.

On nous dit que Macy a loué le Star Piano Cocktail Lounge, avec quelques demandes… 5 danseurs Chippendales et suffisamment d’équipement musical pour un concert.

Macy et son équipe se sont rendus au piano-bar à 22h30 et sont restés jusqu’à environ 1h du matin… chantant des Fugees et même certains de ses propres tubes comme « I Try ».

Avec Macy exhibant ses cornemuses et jouant du piano, les Chippendales ont fait ce qu’ils font de mieux : la danse.

On nous dit que l’alcool coulait à flot… Macy a acheté une bouteille de tequila Casamigos et une bouteille de champagne… et elle a fait des blagues entre les chansons.

Je dois aimer Sin City !!!