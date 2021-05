Macy’s abandonne les ustensiles de cuisine de Teigen face au scandale d’intimidation ⋆ .

Chrissy Teigen – Courtney Stodden (.)

* Comme nous l’avons indiqué précédemment, Chrissy TeigenLa ligne d’ustensiles de cuisine de Target avait déjà été abandonnée par Target à la suite de son scandale d’intimidation. Maintenant, il semble qu’une autre grande entreprise emboîte le pas.

Selon Page Six citant The Sun, il semblerait que Macy’s ait également nettoyé la ligne Cravings by Chrissy Teigen de l’ancien mannequin car elle était marquée «indisponible» sur le site Web de la société tôt dimanche. Désormais, bien que la ligne Cravings soit toujours inscrite dans le champ de recherche, le site d’actualités indique qu’elle semblait être complètement hors ligne, avec un message disant aux acheteurs: “Nous n’avons pas trouvé de correspondance pour votre recherche.”

Tout cela survient alors que Teigen a présenté des «excuses» pour ses attaques contre son collègue mannequin Courtney Stodden, qui l’a accusée d’encourager le suicide. Elle a dit la semaine dernière: «J’étais un troll peu sûr de lui et cherchant l’attention. Malgré tout cela, Teigen, 35 ans, fait toujours face à de vives critiques à propos de vieux tweets qui ont refait surface depuis, où beaucoup l’ont appelé «cyberintimidation».

