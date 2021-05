Macy’s annonce la mise à niveau de Herald Square – WWD

Macy’s Inc. a renouvelé son engagement envers son produit phare Herald Square avec 235 millions de dollars d’investissements privés dans le quartier environnant.

Le plan du détaillant améliorerait l’infrastructure de transport en commun et le domaine public de Herald Square en un «espace urbain moderne et convivial pour les piétons avec un accès au métro amélioré, des connexions de transport en commun améliorées et des ascenseurs accessibles par ADA. Pour réaliser ces améliorations, Macy’s tirera parti de son immeuble Herald Square sous-jacent pour construire une tour de bureaux commerciaux au-dessus de son magasin phare emblématique », a déclaré la société lundi.

Le détaillant avait précédemment révélé qu’une tour serait construite au-dessus de son navire amiral, bien que les plans du quartier aient été divulgués lundi.

Macy’s a déclaré que le plan devrait générer 269 millions de dollars par an en nouvelles recettes fiscales pour la ville de New York, soutenir 16 290 emplois annuels et générer 4,29 milliards de dollars de production économique annuelle.

«Macy’s Herald Square est l’une des institutions les plus emblématiques de la ville de New York et, alors que nous planifions pour l’avenir, nous doublons notre engagement à New York en réinvestissant dans notre site phare tout en engageant 235 millions de dollars en investissement privé pour moderniser le Herald. Square à travers notre projet de tour », a déclaré Jeff Gennette, président et chef de la direction de Macy’s Inc.« Nous sommes fiers de faire cet investissement de leadership dans la reprise de New York et sommes ravis d’accueillir les visiteurs à Herald Square non seulement aujourd’hui, mais pour générations à venir. »

Le vaisseau amiral de Macy est ouvert depuis 1902 et a subi de nombreuses rénovations et agrandissements.

Le projet Herald Square améliorerait et rendrait les améliorations temporaires de la place permanentes, consacrerait des zones pour les piétons qui abordent les problèmes d’accessibilité et spécifiques à l’ADA, et réduirait la surpopulation et la congestion pour créer un espace ouvert plus sûr et plus accueillant, a déclaré Macy’s.

Parmi les changements majeurs envisagés, citons la création d’un espace urbain sans voiture et convivial pour les piétons; des améliorations à la station de métro Herald Square et un accès piétonnier plus facile à Broadway et à la 34e rue, tout en créant de nouvelles entrées de transport en commun efficaces vers le métro Herald Square près de la station Penn.