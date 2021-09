Macy’s cherche à embaucher 76 000 travailleurs – WWD

Macy’s Inc. a affiché le panneau « aide recherchée » — et la main-d’œuvre est nécessaire dans toute l’entreprise.

Mardi, Macy’s a annoncé son intention d’embaucher environ 76 000 travailleurs à temps plein et à temps partiel dans ses magasins Macy’s, Bloomingdale’s et Bluemercury, ses centres d’appels et ses centres de distribution et de traitement des commandes.

Environ 48 000 de ces rôles sont destinés à la période des fêtes, tandis que les autres rôles sont des opportunités permanentes de rejoindre Macy’s Inc. à temps partiel ou à temps plein pour les vacances et au-delà. En 2019, Macy’s a déclaré qu’il prévoyait d’embaucher environ 80 000 travailleurs saisonniers dans ses divisions pour la saison des vacances de cette année.

Au milieu de la grave pénurie de main-d’œuvre du pays, les détaillants travaillent d’arrache-pied pour attirer les talents et, dans de nombreux cas, offrent des incitations et des salaires plus élevés. Il existe de nombreuses inquiétudes selon lesquelles un manque d’aide dans les magasins et dans les centres de distribution et d’appels pourrait avoir un impact sur les ventes des Fêtes cette année.

La semaine dernière, Kohl’s Corp. a déclaré qu’elle cherchait à ajouter environ 90 000 associés saisonniers, y compris du personnel pour le nouveau centre de distribution de commerce électronique du détaillant à Etna, Ohio, et des conseillers en beauté pour les magasins Sephora dans 200 magasins Kohl’s cette année. Kohl’s a déclaré qu’il offrirait aux associés actuels des heures supplémentaires pour soutenir une croissance continue tout au long de la saison des vacances.

Plus tôt ce mois-ci, Walmart a annoncé son intention d’embaucher 20 000 travailleurs à temps partiel et permanents supplémentaires dans sa chaîne d’approvisionnement dans plus de 250 centres de distribution, centres de distribution et bureaux de transport Walmart et Sam’s Club.

“Macy’s offre une rémunération compétitive, un environnement de travail bilingue, des rabais sur les marchandises et un accès à des horaires flexibles qui permettent aux collègues de choisir des heures supplémentaires régulières et facultatives qui correspondent à leur disponibilité”, a déclaré la société dans son communiqué.

Macy’s a également indiqué que les travailleurs peuvent être admissibles à une prime de parrainage pouvant aller jusqu’à 500 $ pour chaque ami et membre de la famille qu’ils recrutent pour rejoindre l’entreprise. Les collègues ont la possibilité de gagner un revenu supplémentaire grâce à divers programmes, par exemple le programme de bonus du week-end et le « Path to Growth Incentive », qui est un bonus trimestriel offert aux collègues éligibles.

« Nous sommes fiers de fournir à nos collègues de nombreuses opportunités et ressources pour évoluer dans un environnement dynamique, collaboratif et inclusif pendant les vacances et tous les jours de l’année », a déclaré Danielle Kirgan, responsable de la transformation et des ressources humaines de Macy’s Inc. une déclaration. «Pour encourager les gens à postuler à des emplois, Macy’s a noté que près d’un tiers des dirigeants des magasins Macy’s ont commencé leur carrière chez le détaillant pendant la période des fêtes, que l’année dernière, plus de 6 100 collègues saisonniers ont rejoint l’entreprise de façon permanente après la saison des fêtes, et que la durée moyenne de service parmi les collègues professionnels et horaires de Macy est de 10 ans et de cinq ans, respectivement.

La société a également annoncé qu’un événement national d’embauche se tiendra jeudi dans plus de 500 magasins à travers le pays de 11 h à 19 h dans les fuseaux horaires locaux. Le détaillant encourage les gens à postuler en ligne avant l’événement d’embauche sur macysjobs.com, bloomingdalesjobs.com et bluemercury.com. Macy’s mène la plupart des entretiens pour les postes en magasin en ligne, ce qui est pratique, a déclaré la société.

Environ 21 200 des 76 000 postes concernent des emplois dans les centres de distribution, tels que les employés d’entrepôt et les conducteurs de chariot élévateur, a indiqué Macy’s. La majorité de ces postes sont situés à Goodyear, en Arizona; Sacramento, Californie ; Cheshire, Connecticut ; Joppé, Maryland ; North Jackson, Ohio; Secaucus, New Jersey; Tulsa, Oklahoma ; Portland, Tenn., et Martinsburg, W. Va. Les installations participeront à la foire d’embauche avec les magasins.

Environ 50 000 employés de Macy’s, 4 100 Bloomingdale’s et 315 de Bluemercury seront embauchés pour divers rôles en magasin, la majorité dans les équipes de vente et d’expérience client ainsi que dans le merchandising et les opérations. Les opportunités vont des postes de débutant aux postes de direction.

Environ 300 membres du personnel de crédit et de service client de Macy seront également embauchés pour soutenir l’expérience d’achat numérique et en magasin et gérer les relations avec les clients.

Macy’s compte également plus de 200 emplois technologiques disponibles sur son campus de Johns Creek dans la banlieue d’Atlanta, où la société se concentre sur l’amélioration de l’expérience d’achat omnicanale et sur l’évolution de ses plateformes technologiques dans le cadre de sa stratégie Polaris sur trois ans. La majorité des ouvertures se trouvent dans le développement de logiciels, y compris des ingénieurs logiciels de niveau junior et senior, ainsi que des architectes logiciels pour guider la stratégie technologique, diriger la conception, la configuration et la mise en œuvre.