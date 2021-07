Macy’s devient contemporain avec la dernière marque privée – WWD

Macy’s Inc., faisant un pas de plus pour redresser un aspect généralement difficile de son activité, a lancé une marque privée contemporaine appelée « And Now This ».

“And Now This” propose des produits essentiels pour les acheteurs contemporains qui cherchent à adopter les tendances et à s’exprimer avec confiance à travers la mode”, a déclaré lundi Durand Guion, vice-président du bureau de la mode de Macy’s.

La collection semble orientée vers un ensemble plus jeune et plus à la mode, avec son assortiment de styles pour hommes et femmes décrits par les responsables comme «des basiques surélevés facilement portables et des pièces sophistiquées à des prix abordables».

Parmi les articles pour femmes : des robes « moulantes » côtelées, au prix de 44 $ ; chandails découpés, 39 $ et jeans déchirés à jambes évasées, 44 $, ainsi que des combinaisons, des vêtements d’extérieur et des vêtements de sport, dans les tailles XS à XXL.

Parmi les articles pour hommes : des sweats semi-zippés cousus, 35 $, et des shorts en sergé brossé, 39,50 $, ainsi que des t-shirts basiques, des hauts à col boutonné, des chemises boutonnées, des ensembles de jogging, des vêtements d’extérieur et du denim, dans les tailles S à XXL.

En règle générale, le prêt-à-porter féminin n’a pas été une lueur d’espoir chez Macy’s. Il a été critiqué comme étant prévisible, trop dépendant de labels largement diffusés et manquant de distinction. Mais au cours de la dernière année, il y a eu une série d’initiatives pour ajouter de la pertinence, de l’exclusivité et un attrait plus jeune à la présentation.

En mai dernier, le président-directeur général de Macy’s, Jeff Gennette, a déclaré à WWD que l’entreprise était devenue “hyper-centrée” sur les produits et les plateformes attrayants pour les consommateurs de moins de 40 ans, et il a cité la mode contemporaine, ainsi que les jouets, la santé et le fitness, l’agenda. Lorsqu’on lui a demandé quel pourcentage de la clientèle de Macy a moins de 40 ans, Gennette a répondu : « Quand vous regardez le total, ce n’est pas aussi élevé que nous le souhaitons. Nous avons un livre de jeu stratégique sur la façon de l’obtenir plus haut.

En ligne, Macy’s a récemment créé un sitelet contemporain sur les hommes et les femmes, et a amélioré la présentation de la beauté en ajoutant des canaux de médias sociaux et des essais virtuels. “La prochaine grosse affaire est la vidéo en direct”, autrement connue sous le nom de diffusion en direct, a déclaré Gennette. « Nous voulons rendre les événements vidéo en direct aussi amusants et sociaux que les expériences dans les magasins. »

Au cours du premier semestre de cette année, Macy’s a obtenu les meilleurs résultats dans les catégories parfums, joaillerie, montres, articles de luxe, bottes et chaussons, sacs à main et articles pour la maison. mode de vie pré-pandémique. Mais l’augmentation des cas de la variante COVID-19 Delta signalés au cours de la semaine dernière menace de perturber certaines des tendances positives du trafic des acheteurs et des ventes observées chez Macy’s et de nombreux autres détaillants.

Dans d’autres efforts pour différencier l’offre de mode, Macy’s a fait équipe avec Nina Parker, animatrice de télévision et créatrice de contenu, et Reunited Clothing, sur une collection grande taille conçue exclusivement pour le grand magasin. Macy’s s’est également concentré sur l’offre de plusieurs collections saisonnières en édition limitée de créateurs noirs, notamment des pièces de Zerina Akers, Misa Hylton, Aminah Abdul Jillil, Allen Onyia et Ouigi Theodore. Et en octobre, Macy’s a annoncé une collaboration avec les sœurs Culpo sur une collection rtw pour « la fille de tous les jours en déplacement », appelée Culpos X INC International Concepts, également en partenariat avec Reunited Clothing. INC International Concepts est une marque privée de Macy’s.

Pour promouvoir «And Now This» à New York, Macy’s envoie un food truck avec des friandises glacées et la collecte à partir de Herald Square samedi à midi, et se poursuit jusqu’à Washington Square Park et Madison Square Park toute la journée.

Dimanche à Chicago, les mannequins portant la collection seront dans les vitrines de Macy’s State Street de 14h à 16h CST, et le 31 juillet à Fort Lauderdale, en Floride, il y aura un camion de mode à l’Art Walk montrant la ligne.