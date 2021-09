Macy’s devrait participer à l’événement Coresight Livestream – WWD

L’événement de magasinage en direct de Coresight Research est de retour pour les vacances.

L’événement de cette année, encore une fois surnommé le 10.10 Shopping Festival, présente un assortiment de détaillants dans les secteurs de l’habillement, de la beauté, des accessoires, de la technologie et des articles pour la maison, y compris Macy’s, Guess, Vera Bradley et Neighborhood Goods, espérant tous que l’événement incitera les acheteurs américains à acheter des produits en direct pendant les vacances.

“Les achats en direct sont passés de zéro à 300 milliards de dollars en Chine en très peu de temps”, a déclaré Deborah Weinswig, fondatrice et directrice générale de Coresight Research, dans un communiqué. “Nous sommes très confiants que le marché américain atteindra ce que nous voyons en Chine, [even though] L’adoption par les détaillants et les consommateurs aux États-Unis a été lente.

Une enquête de Coresight Research de mars 2021 a révélé que seulement 31,5% des consommateurs américains ont regardé un événement en direct pouvant être acheté. Mais Weinswig a ajouté que son entreprise prévoyait que l’utilisation du commerce électronique en direct aux États-Unis allait plus que tripler d’ici 2023, par rapport aux niveaux de 2020.

Pour le deuxième 10.10 Shopping Festival annuel, qui a lieu le 10 octobre de 10 h à 22 h HE, le cabinet d’études s’est associé aux plateformes d’achat en direct Smartzer et CommentSold, ainsi qu’à la plateforme de vente au détail Ghost Retail.

« Nous sommes extrêmement heureux de faire partie de l’événement 10.10, permettant aux marques et aux détaillants d’accéder à la technologie d’achat en direct de Smartzer », a déclaré Karoline Gross, fondatrice et PDG de Smartzer. « Nous sommes très intéressés de voir comment différentes marques et détaillants aux États-Unis aborderont le contenu en direct achetable tout au long de l’événement, suite à l’énorme succès du format en Chine, où près de 15% de toutes les ventes en ligne proviennent désormais des achats en direct. Les résultats des achats en direct sur d’autres marchés montrent déjà des taux d’engagement allant jusqu’à 75 %, ce qui suggère fortement que ce format deviendra le cœur du commerce électronique. »

La gamme de cette année comprendra un assortiment supplémentaire de marques de beauté et de cosmétiques, y compris des start-up indépendantes telles que Organic Apoteke, Auda B., Skin Authority, Shielded Beauty, 100% Pure, Yensa Beauty, la marque de soins capillaires T3, DefineMe Fragrances and beauty Plateforme de vente en ligne Beauty Barrage. Les marques de bijoux et d’accessoires Adina’s Jewels et Astouri participeront également, ainsi que des marques de vêtements et des noms de produits alimentaires et ménagers tels que Fifth and Cherry, Longaberger et Organic Candy Factory.

Lisa Mason de QVC et Home Shopping Network, et Sarah Williams, animatrice d’Amazon Prime, CBS, E Network et Yahoo Productions, animeront l’événement.

En outre, les détaillants se sont engagés à reverser au moins 5 % des ventes de l’événement à des œuvres caritatives telles que l’American Heart Association, la National Breast Cancer Foundation, le St. Jude’s Children’s Research Hospital, etc.

Pendant ce temps, malgré la récente augmentation de la variante Delta dans le pays et les vents contraires de la chaîne d’approvisionnement à l’étranger, les détaillants restent optimistes pour la prochaine saison d’achat. Mastercard a récemment publié un rapport, prévoyant que les ventes au détail aux États-Unis augmenteront de 7,4%, hors revenus de l’automobile et de l’essence, au quatrième trimestre très important, par rapport aux niveaux de 2020. Ces chiffres incluent des gains dans les catégories de vêtements, de bijoux et de luxe, ainsi que dans les achats en ligne.

Des détaillants comme Kohl’s, Walmart, Target et Lululemon se préparent en embauchant du personnel supplémentaire.