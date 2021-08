Macy’s nomme un stratège vestimentaire – WWD

Macy’s a nommé Sam Archibald au poste de directeur commercial général de l’habillement, un poste essentiel, en particulier à la lumière des efforts accrus du détaillant de grands magasins pour attirer une clientèle plus jeune et élégante.

Le détaillant a indiqué qu’Archibald, un vétéran de Macy’s, supervisera tous les aspects de la stratégie vestimentaire de la marque pour hommes, femmes et enfants. Archibald rendra compte à Nata Dvir, responsable du merchandising de Macy. Il a récemment occupé le poste de président de la vente au détail/des points de vente, Amérique du Nord, pour Calvin Klein et a commencé sa carrière en tant que stagiaire dans le programme de développement des cadres de Macy.

“Sam a commencé sa carrière dans le commerce de détail et la mode chez Macy’s et a passé plus d’une décennie avec notre organisation marchande”, a déclaré Dvir dans un communiqué. « Il apporte une vaste expérience à ce poste, avec un sens aigu du merchandising, du numérique, de la planification, des marques privées, des rabais et des magasins. Il a de solides relations avec les fournisseurs, une crédibilité dans l’industrie et une focalisation laser sur le client pour augmenter la part de marché dans notre entreprise de vêtements. Nous sommes impatients de voir l’impact qu’il aura sur notre évolution continue.

Archibald succède à Mark Stocker qui n’est plus dans l’entreprise.

En règle générale, le prêt-à-porter féminin n’a pas été une lueur d’espoir chez Macy’s. Il a été critiqué comme étant prévisible, trop dépendant de labels largement diffusés et manquant de distinction. Mais au cours de la dernière année, il y a eu une série d’initiatives pour ajouter de la pertinence, de l’exclusivité et un attrait plus jeune à la présentation.

En juillet, Macy’s a lancé une marque privée contemporaine appelée “And Now This” avec un assortiment de styles pour hommes et femmes décrits par les responsables comme “des basiques surélevés facilement portables et des pièces sophistiquées à des prix abordables”. En ligne, Macy’s a récemment créé un sitelet contemporain sur les hommes et les femmes, et a amélioré la présentation de la beauté en ajoutant des canaux de médias sociaux et des essais virtuels. Des initiatives de diffusion en direct font également partie de la stratégie.

En mai dernier, le président-directeur général de Macy’s Inc., Jeff Gennette, a déclaré à WWD que l’entreprise était devenue « hyper focalisée » sur les produits et les plateformes attrayants pour les consommateurs de moins de 40 ans, et il a cité la mode contemporaine, ainsi que les jouets, la santé et le fitness, comme partie de l’ordre du jour. Lorsqu’on lui a demandé quel pourcentage de la clientèle de Macy a moins de 40 ans, Gennette a répondu : « Quand vous regardez le total, ce n’est pas aussi élevé que nous le souhaitons. Nous avons un livre de jeu stratégique sur la façon de l’obtenir plus haut.

Les divisions de Macy’s Inc. comprennent Macy’s, Bloomingdale’s et Bluemercury.

