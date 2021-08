Macy’s retire sa dette en avance sur l’échéancier – WWD

in

Grâce à de meilleures tendances commerciales et à de meilleures disciplines en matière de coûts, Macy’s Inc. sera en mesure de rembourser une grande partie de sa dette bien avant la date prévue.

Mardi, Macy’s a annoncé qu’il rembourserait 1,3 milliard de dollars en principal de ses billets garantis de premier rang à 8,375% échéant en 2025, le 17 août 2021. Le remboursement anticipé volontaire couvre le montant total des billets en circulation, a indiqué Macy’s.

« Investir dans la croissance rentable de Macy’s Inc. demeure notre priorité. Nous sommes heureux qu’en raison de notre approche disciplinée de l’allocation du capital, en particulier au cours des 16 derniers mois, associée à un retour de la demande des consommateurs, nous sommes désormais bien placés pour nous concentrer également sur l’amélioration de notre stabilité financière à long terme et de la création de valeur “, a déclaré Adrian Mitchell, directeur financier de Macy’s Inc., dans un communiqué.

« À la suite du remboursement de cette dette à long terme, nous sommes sur la bonne voie pour atteindre ou en dessous de notre ratio de levier cible, en atteignant un profil financier de qualité d’ici la fin de l’année. Ces actions renforcent encore notre bilan, nous permettant d’investir dans notre entreprise pour offrir des rendements solides et durables aux actionnaires en tant que détaillant omnicanal dirigé par le numérique. »

Les billets seront remboursés par la société à 100 % de leur montant en principal, plus les intérêts courus et impayés jusqu’à, mais excluant, la date de remboursement du 17 août, plus la prime applicable due aux détenteurs des billets dans le cadre d’un remboursement anticipé. .

En raison du remboursement anticipé, Macy’s s’attend à enregistrer une charge avant impôts principalement liée à la comptabilisation de la prime de remboursement et d’autres coûts d’environ 185 millions de dollars au cours de son troisième trimestre fiscal. Cette charge avant impôts sera exclue du résultat dilué ajusté par action.

De plus, Macy’s s’attend à réaliser des économies d’intérêts annualisées d’environ 120 millions de dollars. Ni la charge ni les économies d’intérêts n’ont été envisagées dans les prévisions pour l’année 2021 fournies en mai.

Au 1er mai, Macy’s avait 4,56 milliards de dollars de dette à long terme dans son bilan et environ 1,8 milliard de dollars en espèces et équivalents. Le rachat des billets ramène la dette à environ 3,5 milliards de dollars.