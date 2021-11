Macy’s s’apprête à lancer un marché en ligne organisé

« Notre activité numérique devrait générer 10 milliards de dollars de ventes d’ici 2023, et nous nous attendons à ce que la nouvelle plate-forme de marché produise des revenus supplémentaires en plus de cet objectif. » // Macy’s annonce son intention de lancer une place de marché numérique organisée // La place de marché devrait être lancée au second semestre 2022

Macy’s a annoncé son intention de lancer un marché numérique organisé pour s’appuyer sur l’autorité existante de l’entreprise en tant que détaillant omnicanal dirigé par le numérique.

Le nouveau marché élargira considérablement l’assortiment de l’entreprise dans les catégories et les marques existantes et introduira une gamme de nouvelles catégories, en permettant à des marchands tiers soigneusement sélectionnés de vendre leurs produits sur macys.com et bloomingdales.com.

Matt Baer, ​​directeur du numérique et de la clientèle chez Macy’s, a expliqué : « La plate-forme de marché accélérera davantage notre stratégie Polaris et ouvrira de nouvelles opportunités de croissance durable et rentable.

« Notre activité numérique devrait générer 10 milliards de dollars de ventes d’ici 2023, et nous nous attendons à ce que la nouvelle plate-forme de marché produise des revenus supplémentaires en plus de cet objectif. »

Macy’s s’associe à l’entreprise de technologie de marché Mirakl sur le projet. La plate-forme permettra aux vendeurs de surveiller, de piloter et de développer leurs activités dans le cadre des paramètres sélectionnés par Macy.

La place de marché devrait être lancée au second semestre 2022.

