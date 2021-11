Macy’s Thanksgiving Day Parade ajoutera de nouveaux ballons cette année

Le défilé de Thanksgiving de Macy’s sera de retour avec une vengeance cette année, et il ajoutera de tout nouveaux ballons et chars. Le spectacle des vacances était un peu modéré en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, mais selon un rapport d’ABC News, en novembre, il sera plus grand que jamais. Certains nouveaux personnages préférés des fans survoleront même New York, notamment « Baby Yoda » de The Mandalorian.

Le défilé de Thanksgiving 2020 de Macy n’a pas pu suivre son itinéraire habituel à travers Manhattan, mais cette année, il sera de retour dans les rues. Les foules seront autorisées à faire la queue pour applaudir, et les manutentionnaires tireront les emblématiques ballons à l’hélium aux côtés d’artistes et de personnalités publiques. Parmi eux, Grogu, alias Baby Yoda, alias The Child de la série dérivée Star Wars de Disney+, The Mandalorian. Il y aura également deux nouveaux ballons Pokémon conçus d’après Pikachu et Évoli, ainsi qu’un ballon inspiré d’Ada Twist, scientifique du livre pour enfants d’Andrea Beaty.

« Pour notre 95e célébration, Macy’s a créé un spectacle inoubliable avec une gamme éblouissante de ballons volant à haute altitude, de chars animés et d’artistes incroyables. Nous avons hâte d’aider la ville de New York et la nation à lancer la saison des fêtes avec le retour de cette chère tradition », a déclaré Will Cross, producteur exécutif du défilé.

Parmi les autres nouveaux chars cette année, citons celui dirigé par le casting de Girls5eva – Sara Bareilles, Renée Elise Goldsberry, Paula Pell et Busy Philipps – ainsi qu’un char en forme d’alligator représentant la musique, la nourriture et la culture de la Louisiane. Le pianiste du Late Show Jon Batiste dirigera ce char.

Pendant ce temps, les ballons de retour incluent l’astronaute Snoopy, Ted de The Boss Baby, Greg de Diary of a Wimpy Kid, Chase de Paw Patrol, le Pillsbury Doughboy, Red Titan de Ryan’s World, Papa Smurf de The Smurfs, Sonic the Hedgehog et SpongeBob SquarePants. Comme toujours, la scène théâtrale de Broadway sera représentée en force par les acteurs de Six, Moulin Rouge ! The Musical, Wicked et la prochaine production d’Annie. Les Rockettes se produiront comme d’habitude, et les Muppets de Sesame Street seront également présents.

Cette année, les célébrités invitées incluent Carrie Underwood, Jimmie Allen, Kelly Rowland, Rob Thomas, Kristin Chenoweth, Darren Criss, Foreigner, Andy Grammer, Mickey Guyton, Chris Lane et Miss America Camille Schrier. Après leur récente collaboration sensationnelle sur les réseaux sociaux, les trois hôtes de Blue’s Clues seront également présents – Steve Burns, Donovan Patton et Josh Dela Cruz.

Le défilé de Thanksgiving de Macy’s débutera à 9 h HE le jeudi 25 novembre. Les personnes intéressées à y assister en personne peuvent visiter le site Web de Macy’s pour plus d’informations.