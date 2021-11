Macy’s Thanksgiving Day Parade se lance dans la folie NFT avec des ballons à collectionner

« Nous avons été frappés par la place unique que le défilé occupe dans la culture pop, en constante évolution et reflétant les plus grands personnages et artistes de chaque génération », a déclaré Will Coss, producteur exécutif du défilé, dans un communiqué de presse. « Pour célébrer cette histoire, nous avons créé l’art sous une nouvelle forme à travers des NFT qui apporteraient la magie du défilé à une nouvelle génération et simultanément tout en collectant des fonds pour notre partenaire Make-A-Wish. »

