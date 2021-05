Mad Cool Festival reporté à 2022 en raison d’une pandémie

MADRID, le 20 mai. (EUROPA PRESS) –

L’organisation du festival de musique Mad Cool a décidé de suspendre sa cinquième édition jusqu’à l’année prochaine 2022 à la suite de la pandémie. Les organisateurs annonceront avant le 7 juillet l’affiche de l’année prochaine. L’objectif est de garder le maximum d’artistes engagés pour 2021 et d’ajouter des nouveautés.

“C’est une décision très réfléchie et douloureuse, parce que notre espoir et celui de tout le monde était de se revoir à Mad Cool, mais nous voulons aussi vous dire que c’est une décision que nous pensons cohérente, correcte et correcte. La santé est avant tout. Nous travaillons déjà pour revenir avec un Mad Cool 2022 encore plus fort et plus excitant. Une réunion qui sera inoubliable », a expliqué l’organisation dans un communiqué.

Les billets achetés à ce jour seront valables pour la prochaine édition 2022, qui se tiendra les 6, 7, 8 et 9 juillet 2022 et à partir du 7 juillet, les personnes qui le souhaitent peuvent demander le retour ou l’échange de leurs billets jusqu’au 21 juillet.

L’organisation s’est excusée pour la gêne occasionnée et a assuré de comprendre la déception des personnes qui avaient déjà acheté des billets. “Croyez-nous quand nous vous disons que nous le sommes aussi, et pour cette raison, nous travaillons dur pour vous récompenser avec une expérience inoubliable en 2022”, a expliqué l’organisation.

De même, il a remercié la collaboration des sponsors, des artistes, des agences, des travailleurs, des entreprises auxiliaires, du conseil municipal et de la Communauté de Madrid.