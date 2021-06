Mad Max: Anya Taylor-Joy de Furiousa révèle la raison “n°1” pour laquelle elle est ravie de filmer la préquelle

in

Mad Max: Fury Road était l’un des plus grands films de 2015. Ce n’était pas seulement un succès au box-office, mais un chouchou critique qui a été nominé pour le meilleur film aux Oscars. Avec un tel succès, une suite est loin d’être surprenante. Mais plutôt que d’obtenir un autre film Mad Max, la prochaine entrée se concentrera sur l’autre grande star du film: Furiosa, qui obtient un film d’histoire d’origine éponyme. Charlize Theron a donné vie à Furiosa, mais Anya Taylor-Joy est sur le point de raconter l’histoire des premiers jours du personnage. Et elle ne pourrait pas être plus heureuse de travailler avec George Miller.