Max Kellerman d’ESPN a l’intention de marquer autant de points de guano de chauve-souris que possible avant de quitter le programme quotidien First Take. Lundi, il a suggéré que les échecs sont un jeu raciste parce que la pièce blanche commence toujours le jeu en premier. Il a fait cette déduction brillante en discutant si les 49ers de San Francisco devraient ou non jouer exclusivement leur quart-arrière blanc, vétéran du Super Bowl, ou le faire tourner avec une recrue de race mixte.

Vous avez bien lu.

Jimmy Garoppolo est le quart-arrière partant vétéran blanc de San Francisco qui a emmené son équipe au Super Bowl 2020. Ce n’est pas comme s’il avait coupé du foie en tant que QB. Trey Lance est une recrue de race mixte, le troisième joueur pris lors du repêchage 2021. “Mad Max” suggère que les 49ers transcendent les tendances de la NFL en faisant tourner ces deux quarts, comme ils l’ont fait lors de leur dernier match d’exhibition.

Dans l’esprit fertile de Kellerman, les échecs fournissent la toile de fond de cette stratégie, qui assurerait également aux 49ers de vaincre le racisme. Voyez si vous pouvez suivre cette folle « logique » :

« Vous pouvez innover. Mais ce n’est pas comme ça que ça a toujours été fait. Je pense qu’on prend un risque en innovant, pas si on est dans une situation où on n’a pas les chevaux, non ? Vous devez faire quelque chose. Vous devez avoir une sorte de stratégie asymétrique. Si vous jouez aux échecs et que vous êtes les pièces noires qui passent toujours en second, allez-y, n’est-ce pas ? Si vous ne faites que le mouvement théorique le plus fort à chaque fois, vous avez toujours un pas de retard. Les pièces blanches vont commencer en premier et il faut faire quelque chose d’asymétrique pour déséquilibrer… »

L’entraîneur Kyle Shanahan a déclaré qu’il avait opté pour une stratégie de quart-arrière situationnelle lors du dernier match d’exhibition des 49ers. Le panel First Take a discuté de l’opportunité ou non d’utiliser cette stratégie pendant la saison régulière.

Pesant sur les commentaires bizarres de Kellerman, les gauchers de Mediaite ont conclu qu’il indiquait clairement des préjugés raciaux aux échecs.

Brandon Contes de Mediaite a écrit que le point de football de Kellerman laisse entendre que les équipes de la NFL doivent être innovantes lorsqu’elles manquent de pièces pour réussir de manière traditionnelle. « Aux échecs, la personne avec des pièces noires est désavantagée en passant en deuxième position, elle doit donc jouer de manière plus innovante. Mais son observation aux échecs sur les “pièces noires, qui passent toujours en deuxième position”, a clairement indiqué un préjugé racial existant dans le jeu de société vieux de plusieurs siècles.

En trois apparitions dans l’exposition, Lance a complété 19 des 41 tentatives de passes pour 276 verges et a eu une distance au sol très minime. Pas de quoi supplanter Garoppolo en entrée. Ou de monter une accusation de racisme dans les décisions de quart-arrière de l’équipe. Il s’agit de l’équipe et de la victoire, pas de qui joue premier ou deuxième.

Cependant, Kellerman a insisté sur le fait que Lance avait un bon potentiel et un bon CV. Combien de jours avant que Kellerman ne quitte First Take ?