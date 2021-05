Mad Max Furiosa Prequel: date de sortie, distribution et autres choses rapides que nous savons sur le film

Il y avait un scénario pour Furiosa avant que le tournage ne commence sur Mad Max: Fury Road

L’écart de 30 ans entre Mad Max Beyond Thunderdome et Mad Max: Fury Road ne signifiait pas que George Miller ne pensait pas au monde qu’il a créé. En fait, comme le processus pour amener Fury Road à l’écran a pris plusieurs années, Miller a pris le temps de créer des arrière-plans de personnages élaborés d’Immortan Joe au Doof Warrior (ce gars à la guitare). Sans surprise, l’histoire de Furiosa était également bien développée.

Un autre détail que Miller a partagé dans l’article du New York Times était que plus ils plongeaient dans Furiosa, plus ils l’aimaient. À tel point qu’avant même de tourner une seule scène de Mad Max: Fury Road, il y avait un script pour une histoire d’origine Furiosa.

Rosie Huntington-Whiteley, qui a joué Splendid dans Fury Road, aurait déclaré:

Je dois le lire [the script] quand j’ai été jeté. C’est du génie. Je me suis toujours demandé si ce film allait être fait.

Oui, Rosie, oui.