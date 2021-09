Mad Max Furiosa retardé d’un an

Mad Max Furiosa sera retardé d’un an – arrivant dans les salles en 2024 au lieu de 2023, selon Deadline. Aucune raison n’a été invoquée pour le décalage des dates, mais un retard de production n’est pas inattendu puisque le monde est toujours en proie à une pandémie.

Mad Max Furiosa est une préquelle de Mad Max Fury Road et explorera l’histoire de Furiosa, un personnage effrayant qui trahit Immortan Joe afin de libérer ses cinq femmes. Anya Taylor-Joy – connue pour son rôle de Beth Harmon dans le hit surprise de Netflix Original Queen’s Gambit – jouera toujours le rôle de la jeune Furiosa.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible javascript pour regarder des vidéos.

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

Lecture en cours : Mad Max – Revue vidéo

Chris Hemsworth et Yahya Abdul-Mateen II font également partie de la distribution. Charlize Theron, qui a joué Furiosa dans Fury Road, ne fera pas d’apparition dans le prequel autonome.

Le réalisateur George Miller a précédemment annoncé que Furiosa se déroulerait sur une période beaucoup plus longue que celle de Fury Road, relativement contenue. “C’est une saga; cela se déroule sur de nombreuses années, donc il y a beaucoup d’éléments différents. Mais c’est tout ce que je dois dire”, a-t-il commenté.

Miller a également révélé le processus de casting derrière la nomination de Taylor-Joy comme acteur principal. Il l’a vue jouer pour la première fois dans le prochain film Last Night in Soho et a pensé que sa performance était intéressante. Au cours de son audition, il a demandé à Taylor-Joy d’interpréter le discours “dingue comme l’enfer” du réseau de 1976 et a été impressionné par sa capacité à incorporer ses notes simples et à produire une meilleure performance ultérieure.

Dans d’autres nouvelles de Fury Road, si vous recherchez une nouvelle conduite agréable, les voitures Fury Road Mad Max sont mises aux enchères. Les véhicules ont une enchère de départ de 1 $, mais il ne fait aucun doute que le prix atteindra des sommets astronomiques une fois la vente aux enchères commencée. Les enchères commencent le 26 septembre et seront diffusées en direct.