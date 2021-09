Mad Max: les plates-formes Fleet Of War de Fury Road sont mises aux enchères

Si votre Toyota Corolla ou votre Ford Explorer vous ennuient, sortez vos portefeuilles. Une véritable flotte de voitures beaucoup plus cool sera bientôt mise aux enchères par Lloyds : les véhicules emblématiques de Mad Max : Fury Road en 2015.

Le 26 septembre, Lloyds Auctions proposera aux enchères 13 voitures du film culte. Cela inclut le War Rig dans lequel Max, Furiosa et les épouses s’échappaient, le Doof Wagon qui maintenait le mutant jouant de la guitare suspendu devant un mur de haut-parleurs et le seau à rouille de Nux. Plus important encore, peut-être, le XB Falcon Coupé 1973 de Max, mieux connu dans les films sous le nom d’Interceptor, fait également partie du lot. Découvrez un extrait de la description du lot :

“Récemment récupéré avec le Max à vie, le XB Interceptor a été ressuscité dans le creuset de la Citadelle, monté sur des rails tout-terrain et des roues surdimensionnées, un ventilateur V8 à double aspiration maintenant surmonté d’un crâne aspirant de l’air dans Scott Hat comme Slit est assis au sommet de l’assassin chromé brillant, déployant des centaines de chevaux et une poignée de haine dans la dernière ligne droite de l’humanité jusqu’à une ligne d’arrivée de plus en plus proche et de plus en plus… finale.”

Les 13 véhicules sont actuellement fixés à 1 $, mais ils ne le resteront pas longtemps une fois les enchères commencées. Même si votre portefeuille ne supporte pas l’achat d’une authentique voiture de cinéma, la vente aux enchères vaut la peine d’être vérifiée uniquement pour les descriptions de chaque voiture. Ou, vous pouvez crier “Witness Me!” pendant que vous vaporisez du chrome comestible sur votre visage alors que vous vous endetterez profondément.

Pendant ce temps, le réalisateur de 76 ans George Miller n’en a pas encore fini avec sa franchise post-apocalyptique vieille de plusieurs décennies. Une préquelle de Fury Road centrée sur le protagoniste de ce film, Furiosa, est en route avec Anya Taylor-Joy dans le rôle principal. Ce film devrait se dérouler sur de nombreuses années et mettra également en vedette Chris Hemsworth et Yahya Abdul-Mateen II (qui est maintenant dans chaque film), mais n’inclura pas Charlize Theron dans le casting.