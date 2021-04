Mad Max Prequel Furiosa tournera dans l’Outback australien pour la sortie 2023 23 .

]]>]]>

George Miller’s Mad Max prequel fait tourner son moteur pour une sortie en 2023 et se dirige vers l’Outback australien pour filmer ce qui est sur le point de devenir le plus grand film jamais réalisé dans le pays.

Anya Taylor-Joy reprendra le flambeau de l’emblématique Furiosa de Fury Road’s Charlize Theron, et joue aux côtés de Chris Hemsworth, qui a parlé de son enthousiasme à l’idée de faire le blockbuster très attendu dans son pays natal.

En cours de tournage Thor: l’amour et le tonnerre à Sydney, Hemsworth a déclaré: «Ce sera mon quatrième ou cinquième film ici en Australie. C’est vraiment, de tout ce que j’ai fait, le plus grand moment de pincement, parce que j’ai grandi en le regardant et c’est tellement emblématique. C’est un immense honneur. Beaucoup de pression, mais une pression excitante qui est certainement motivante.

le Mad Max prequel sera à nouveau réalisé, co-écrit et produit par George Miller, qui a déclaré à propos de la nouvelle qu’il était reconnaissant de tourner le film dans son propre pays, ayant vu ce que la pandémie avait fait aux productions en Angleterre.

Initialement intitulé Furiosa, le film mettra également en vedette Yahya Abdul-Mateen II (Aquaman), et se concentrerait sur ce qui a conduit Furiosa à devenir le capitaine de guerre sous le chef cruel Immortan Joe.

