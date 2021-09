Mad Max Spinoff Furiosa d’Anya Taylor-Joy a été retardé

Bien qu’aucun détail spécifique sur l’intrigue du spin-off de Furiosa n’ait encore été révélé, nous avons appris dans Mad Max: Fury Road qu’elle était autrefois issue du clan Vuvalini, mais qu’elle leur a été enlevée lorsqu’elle était enfant. Il y a de fortes chances que nous puissions voir cet enlèvement au début de la préquelle, et à partir de là, nous rencontrerons Furiosa d’Anya Taylor-Joy et verrons comment elle a gravi les échelons des forces d’Immortan Joe. Et bien sûr, n’oublions pas que la Furiosa de Charlize Theron avait un bras mécanique. il serait donc logique de supposer que le spin-off montrera comment le personnage a perdu son bras d’origine des années plus tôt.