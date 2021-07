MadaLuxe investit dans l’enseignement des compétences technologiques – WWD

CodeBoxx, un « camp d’entraînement » axé sur l’enseignement du codage et des compétences technologiques aux femmes, aux personnes de couleur et aux vétérans, a obtenu un financement de démarrage de 2 millions de dollars, dirigé par la branche d’investissement du groupe MadaLuxe, un distributeur de mode de luxe.

“Les entreprises ont du mal à pourvoir les postes technologiques ouverts et les vétérans, les femmes et les personnes de couleur sont largement sous-représentés dans la technologie”, a déclaré Sandy Sholl, cofondatrice et présidente du groupe MadaLuxe.

“Lorsque nous avons découvert le modèle commercial de CodeBoxx et sa mission de rendre l’industrie de la technologie plus diversifiée et inclusive en offrant une formation à tout le monde, quels que soient ses antécédents ou sa situation financière, nous avons immédiatement su que nous voulions investir pour les aider à poursuivre cette mission”, a ajouté Sholl , qui rejoint le conseil d’administration de CodeBoxx. “L’entreprise est fondée sur la conviction qu’une carrière dans la technologie doit être basée sur le potentiel et non sur les privilèges.”

Nicolas Genest, cofondateur et PDG de CodeBoxx, a déclaré : « Cet investissement ressemble à un chevalier pour nous et nous permettra d’atteindre notre plein potentiel en tant qu’entreprise tout en offrant des opportunités de carrière qui changent la vie à des personnes qui n’auraient peut-être pas eu accès autrement. à la qualité et au type de formation que nous offrons. Genest a lancé l’entreprise pour remédier à la pénurie de développeurs de logiciels axés sur l’entreprise. Il est un ancien directeur de la technologie de The RealReal et de Modcloth. Meg Charles est également cofondatrice de CodeBoxx.

Le dernier tour de table porte la valorisation totale de CodeBoxx à 22 millions de dollars, selon la société.

CodeBoxx dispose d’un «écosystème de développeurs» qui, en plus de fournir une formation, vise à garantir l’emploi de ses étudiants à la fin du programme grâce à ses services de placement internes, qui, selon lui, ont un taux de placement de 94%. Ceux qui ne trouvent pas d’emploi dans des entreprises sont embauchés par la propre division de solutions numériques de CodeBoxx qui travaille avec eBay, Vivino, MadaLuxe, le groupe SPARC, Amsale, Lucky Brand et d’autres sociétés.

CodeBoxx propose un programme de formation à temps plein de 16 semaines, offert en personne et en ligne, pour le développement des « compétences techniques et générales dont les entreprises ont besoin aujourd’hui ». Il n’y a aucune condition préalable pour s’inscrire et s’inscrire au programme de formation technologique CodeBoxx, et les participants ne paient pas de frais de scolarité jusqu’à ce qu’ils terminent avec succès le programme et soient embauchés par l’une des sociétés clientes de CodeBoxx ou placés dans la division des solutions internes de CodeBoxx.

« Nous sommes convaincus que cet investissement permettra à CodeBoxx d’offrir de nouvelles opportunités de développement de carrière à des milliers de personnes, tout en garantissant qu’il existe un solide pipeline de talents technologiques bien formés et diversifiés, prêts à aider les entreprises à se développer », a ajouté Adam Freede, PDG du Groupe MadaLuxe.

L’investissement de MadaLuxe aidera CodeBoxx à ouvrir de nouveaux sites de classe. Il existe deux sites au Canada, à Québec et à Montréal, et un à Saint-Pétersbourg, en Floride. Selon Sholl, CodeBoxx mettra en place des installations d’enseignement à Philadelphie plus tard cette année et envisage la région des trois états pour des emplacements supplémentaires en 2022. Chacun L’établissement accueille 35 à 40 étudiants trois fois par an.

Elle a également déclaré qu’en plus d’investir dans CodeBoxx, MadaLuxe fait appel aux diplômés de CodeBoxx pour renforcer la propre technologie de MadaLuxe, notamment en améliorant son site Web de commerce électronique MadaLuxe Vault directement au consommateur.

Comme Freede l’a expliqué, “Nous avons déjà bénéficié du travail avec certains des diplômés qualifiés de CodeBoxx pour résoudre nos propres besoins technologiques et nous sommes fiers de soutenir l’entreprise alors qu’elle étend ses opérations et aide à former une toute nouvelle génération de professionnels de la technologie.”

Le Groupe MadaLuxe a un modèle économique unique. L’entreprise familiale (Sholl est la mère de Freede) est spécialisée dans la distribution de sacs à main, lunettes, vêtements, chaussures et montres de luxe des plus grandes maisons de mode européennes aux détaillants. La société exploite également le site Web MadaLuxe Vault ainsi que sa branche d’investissement, qui cible les entrepreneurs émergents et, comme l’indique le site Web MadaLuxe, « les entreprises perturbatrices axées sur la mode à cycle complet et la technologie numérique dans la vente au détail de luxe ». MadaLuxe investit au niveau des anges, des semences et de la série A.

L’année dernière, lors de la création de la branche d’investissement, Sholl a déclaré à WWD qu’avec les investissements, «nous voulons rester fidèles à tout ce qui est luxueux, mais le bien-être et la santé peuvent être du luxe. Une technologie évolutive est aussi un luxe. La technologie ne fait que progresser presque 100 fois son rythme normal. Nous voyons toute cette créativité venir au premier plan. MadaLuxe a la capacité de trouver des financements et d’être un partenaire stratégique du luxe, et un incubateur. Nous pouvons apporter beaucoup de valeur aux fondateurs et les aider à développer efficacement leur entreprise. »

CodeBoxx est le troisième investissement de MadaLuxe. La société a également investi dans Psykhe, une plate-forme de commerce électronique qui utilise l’IA pour faire des recommandations de produits en fonction du profil de personnalité d’un consommateur. L’autre investissement est dans Reflaunt, qui fournit une technologie soutenant les efforts de revente des marques.