‘Madame Dakar’, Andrea Peterhansel, à la barre de l’équipe Yamaha

31/12/2021

le Dakar 2021 restera à jamais dans le tiroir de mauvais souvenirs pour l’équipe yamaha. Aucun coureur de l’équipe bleue n’a franchi la ligne d’arrivée. La réaction de la marque de manche ? Nettoyant visage complet. Première décision : réduire le roster à trois pilotes. Deuxième décision : Mettre une femme en charge de l’équipe. Et soyez prudent car il s’agit Andrea Peterhansel, épouse bien sûr de « Monsieur Dakar », Stéphane Peterhansel, le pilote le plus titré de l’histoire du rallye avec 14 victoires (dont six à moto avec Yamaha).Andrea Peterhansel est le nouveau directeur sportif de Yamaha. Avec son nom de jeune fille, Andrea Mayer, déjà signé en 2000 une 5ème place en motos pour KTM, avant d’obtenir le Même résultat sur quatre roues en 2004 pour Mitsubishi. Bien sûr, cette connaissance fine de l’événement a été un différenciateur dans le choix de la personne capable de prendre la barre : « Marc Bourgeois m’a contacté pour les aider à restructurer l’équipe. Ce n’est pas ma tâche principale, mais j’ai 25 ans d’expérience accumulée derrière moi. Des décisions devront être prises dans le cadre du rôle & rdquor;, précise-t-il.

Troisième décision : quoi Branche, Short et Van Beveren participer aux quatre manches du Championnat du Monde FIA ​​​​de Raid 2021 avec une moto supervisée dans l’aspect technique par l’ancien mécanicien de Stéphane Peterhansel. Au final, victoire du Botswana au Kazakhstan, deuxième place à Abu Dhabi pour le championnat de France et double vice-champion du monde pour Van Beveren et l’équipe elle-même.

Le bilan est satisfaisant pour un chef d’équipe qui a pu vérifier les qualités et les limites de chacun des pilotes avant de s’attaquer au Dakar : « Il y règne une ambiance fantastique et les pilotes ont parcouru un long chemin tout au long de l’année. Adrien a retrouvé sa confiance et, par la même occasion, sa vitesse de pointe. De son côté, Ross a appris à rouler sereinement, alors qu’Andrew est déjà un motard très complet : avec ses grands talents de stratège, il est une valeur sûre & rdquor ;, résume la dame Peterhansel, journaliste de formation et au palmarès sportif important : Au total, cinq Dakar en moto, trois en voiture et un en camion.

Alors qu’elle s’occupe de diriger les pilotes Yamaha, son mari Stéphane Peterhansel affronte sa 33e participation au Dakar depuis ce samedi et à 56 ans il ose un nouveau défi : tenter de gagner au volant d’une voiture électrifiée, l’Audi RS Q e-tron 4×4. Après avoir inscrit sa 14e victoire en rallye il y a 12 mois, « Monsieur Dakar » a rejoint sans hésitation le projet qu’il partage avec Carlos Sainz et Mattias Ekström. « Gagner avec une nouvelle technologie serait la fin de ma carrière. Et 15 est un chiffre qui me motive, même si je sais que ce ne sera pas facile », dit-il.