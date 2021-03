‘Madame. Les fans de Doubtfire réagissent à la version rumeur du film NC-17

La seule personne plus méchante que Daniel Hillard était Mme Doubtfire, et les personnages emblématiques de Robin Williams étaient peut-être encore plus racés que les fans ne le pensaient.

Le compte Twitter Film Facts a rendu les cinéphiles fous avec un poste viral le jeudi 18 mars, qui affirmait que le regretté acteur avait «tellement improvisé» sur le tournage de Mme Doubtfire « Qu’il y avait des coupes PG, PG-13, R et NC-17 du film. » Le tweet a fait beaucoup de bruit sur la plate-forme de médias sociaux alors que les utilisateurs demandaient la publication de la version NSFW.

«Après l’année que nous avons eue, nous méritons la version NC-17 de ce film», un utilisateur de Twitter a écrit au milieu de la pandémie COVID-19. Un autre fait écho, «Sortez à la fois les coupes Rated R et NC-17 de Mrs. Doubtfire! Le monde a plus que jamais besoin de Robin Williams! »

Certains membres de la génération Z ne savaient pas ce qui aurait pu rendre la comédie dramatique classée PG-13 si risquée, pour laquelle un troisième utilisateur de Twitter applaudit, « Vous avez évidemment grandi avec Disney Robin Williams », faisant référence au rôle du comédien en tant que génie dans Aladdin.

La rumeur semble provenir du réalisateur Chris Columbus‘vaste entretien de juillet 2015 avec Yahoo! Divertissement, dans lequel il a confirmé qu’il avait quatre coupes différentes dans la salle de montage: « une version du film classée PG, PG-13, R et NC-17. » Columbus, maintenant âgé de 62 ans, n’a pas partagé plus de détails sur les images invisibles.

Mara Wilson, qui a joué Natalie Hillard dans le film bien-aimé de 1993, a également confirmé que Williams a poussé les enveloppes dans les coulisses, mais peut-être pas dans la mesure où Columbus a taquiné.

«Je ne sais pas à propos du NC-17, mais avec certaines choses [Robin] a dit, je suis sûr qu’il y avait probablement une coupe R quelque part », a déclaré l’actrice, 33 ans, sur Logo’s Cocktails et classiques en novembre 2016, en veillant à noter que son père à l’écran «était très respectueux» envers elle-même de 5 ans sur le plateau. «Il a lui-même des enfants et il est évidemment connu pour certains de ses tissus bleus. Il n’a pas fait ça autour de nous. Mais il était hilarant. Il faisait toutes sortes de trucs dingues et drôles avec nous tout le temps aussi. Nous avons eu beaucoup de plaisir. »

20th Century Fox a annoncé en avril 2014 qu’une suite de Mme Doubtfire était en préparation, avec Williams et Columbus sur le point de revenir. Cependant, après le Mork et Mindy alun est décédé par suicide à 63 ans qu’en août, les plans ont été abandonnés.

Le film a depuis été adapté en comédie musicale, qui a commencé les avant-premières à Seattle en novembre 2019 et à New York en mars suivant. Cependant, sa première officielle à Broadway a été reportée indéfiniment en raison de la crise des coronavirus.

