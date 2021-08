Madball ne jouera pas de spectacles où une preuve de vaccin est requise

Vétérans hardcore de New York MADBALL ont déclaré qu’ils ne se produiront dans aucun lieu exigeant que les membres du public soient vaccinés contre COVID-19.

Le groupe a abordé le problème du bouton chaud tout en informant les fans de l’état de MADBALLa annoncé le concert du 14 août au Irving Plaza à New York.

Plus tôt dans la journée, le groupe a pris ses Instagram d’écrire : “Attendez NYC : On nous a demandé si Irving se produisait toujours… la réponse est OUI ! Cela dit, à la lumière des nouvelles règles qui seront mises en place dans la ville, ce sera probablement le dernier concert que nous jouons ici depuis très longtemps. C’est triste à dire.

“Nous respectons vraiment toutes les décisions que les gens prennent avec leur corps, mais nous ne pouvons pas en toute conscience jouer des émissions qui nécessitent des informations médicales personnelles/privées (comme le statut vaccinal) pour entrer.

“Nous avons une liste spéciale sur laquelle nous travaillons. Ce spectacle sera doux-amer… rendons-le mémorable ! Il reste encore des billets disponibles… prenez-les pendant que vous le pouvez ! #weloveyounyc #fight #tryanny #hclives.

“Pour info, cette émission n’exigera PAS de preuve de vaccination puisque certains le demandent ! La règle entrera en vigueur peu de temps après.”

Plus tôt cette semaine, Le maire Bill de Blasio a annoncé que New York serait la première ville américaine à exiger la vaccination contre le COVID-19 pour les spectateurs des concerts, bien que la ville n’appliquera le mandat qu’à la mi-septembre. Une preuve de vaccination au moins partielle sera requise.

Un passeport vaccinal est un document physique ou numérique qui indique si une personne est complètement vaccinée contre le COVID-19. Les critiques disent que de tels passeports sont une violation de la vie privée et un exemple de dépassement du gouvernement. Pendant ce temps, les partisans soulignent que la loi fédérale sur l’immigration exige déjà que les immigrants fournissent une preuve de leur statut de vaccination pour plusieurs maladies.

Il existe de nombreux précédents pour devoir présenter une preuve de vaccination, que ce soit pour le travail ou les voyages. Depuis un siècle, presque toutes les écoles des États-Unis exigent une preuve de vaccination pour que les étudiants s’inscrivent. Des dizaines de pays à travers le monde ont besoin d’une “Carte contre la fièvre jaune” pour entrer à leurs frontières.

Les partisans des passeports vaccinaux, y compris plusieurs musiciens de heavy metal de premier plan, les ont présentés comme l’un des moyens les plus efficaces de rouvrir l’économie du pays en toute sécurité.

En avril dernier, SOEUR TORSADÉE leader Dee Snider a déclaré qu’il était en faveur d’une sorte de programme de passeport pour les vaccins contre les coronavirus dans lequel les salles de concert peuvent demander aux clients de montrer une preuve de test ou de vaccination avant d’assister à certains événements. Snider a abordé la question brûlante dans un tweet, en écrivant : “Je comprends que certaines personnes s’en méfient, mais je veux un passeport vaccinal de la pire des manières ! J’agite ma carte de vaccination comme un drapeau ! Je n’ai rien me cacher et si un passeport vaccinal me laisse aller dans des endroits sans tous ces protocoles covid, signe-moi bordel !”

Plus tôt ce même mois, TESTAMENT guitariste Alex Skolnick a déclaré que l’annonce récente par divers clubs et promoteurs à travers le pays qu’ils commenceraient à organiser des événements uniquement pour les invités qui présentent une preuve de vaccination complète était “ce que nous devons faire”. Il explique : « Pour aller dans certains pays, il faut se faire vacciner contre la fièvre jaune, et on porte cette carte qui est sortie par le Organisation mondiale de la santé c’est une preuve de vaccination. Quelle est la différence? Nous faisons cela depuis des années. Nous ne penserions pas autrement. Nous ne voulons pas risquer de rendre quelqu’un d’autre malade. Alors pourquoi y aurait-il un problème ici ? Et puis, quand les gens se plaignent du vaccin — « Je ne sais pas ce qu’il y a dedans. Je me méfie…’ Eh bien, vous méfiez-vous du vaccin contre la polio ? Parce que je pense que tout le monde comprend ça. Je ne pense pas que vous quittez l’hôpital sans avoir reçu certains vaccins.”

Alexis a ajouté: “Je suis juste étonné de voir comment les gens ne sont pas au courant de cela. Il y a la rougeole, les oreillons, la polio… Il y a des vaccins que nous recevons depuis des années, et c’est pourquoi nous n’obtenons pas la rougeole ou les oreillons, ou pourquoi nous “Nous ne sommes pas obligés de ne pas pouvoir marcher à cause de la polio – parce que nous recevons ces vaccins. Et les mêmes communautés médicales et scientifiques qui sont derrière ces vaccins sont derrière ces vaccins.

“Ma patience s’épuise pour ces types” Skolnick conclu.