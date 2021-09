Madden 22 curseurs et meilleures options pour un jeu réaliste

in

Les curseurs Madden 22 vous permettent de personnaliser vos matchs pour s’adapter à presque tous les styles de jeu.

Ils sont idéaux si vous êtes nouveau et avez besoin d’un peu d’aide pour apprendre les ficelles du métier, mais c’est aussi le meilleur moyen de créer un jeu de football NFL réaliste. Voici comment procéder.

Madden 22 curseurs | Que sont les curseurs dans Madden 22

Les curseurs de Madden ajustent presque tous les aspects du jeu, de la facilité de réception des passes à la définition de la longueur des quarts, à la personnalisation des pénalités, etc. La plupart des joueurs utilisent des curseurs pour créer une expérience Madden aussi proche que possible d’un véritable jeu de football, mais si vous voulez juste un match facile, ils vous permettent également de former une équipe incroyablement bonne.

Comment ajuster les curseurs dans Madden 22



Vous ne pouvez ajuster les curseurs qu’à partir du menu principal. Accédez à l’icône d’engrenage, puis choisissez les paramètres que vous souhaitez ajuster.

Madden 22 curseurs | Curseurs d’options de jeu



Le seul élément important ici est le style de jeu. La simulation est préférable si vous voulez une expérience NFL aussi proche que possible. Le reste, comme la durée du jeu et la fatigue, dépend de votre style et du temps dont vous disposez à ce moment-là.

Si vous voulez le jeu le plus réaliste, voici ce que nous vous recommandons.

Madden 22 curseurs | Madden 22 réglages réalistes



Réglage des options de jeu Durée du quart de temps 10 minutes Horloge de jeu activée Horloge accélérée activée (cela réduit le temps supplémentaire dont vous disposez pour choisir un jeu rapidement) Temps d’horloge de jeu minimum 20 secondes Blessure 15 Fatigue 60 Échelle de parité de vitesse du joueur 50

Madden 22 curseurs de pénalité



Placement de pénalité Hors-jeu 80 Faux départ 60 Blocage illégal dans le dos 60 Agresser le passeur 40 Tenir offensif 70 Tenir défensif 70 Masque facial 50 Interférence de passe défensive 70

Curseurs de compétences Madden 22 joueurs



Réglage de compétence QB Accuracy Player : 30, CPU : 10 Pass Blocking Player : 20, CPU : 35 WR Catching Player : 55, CPU : 45 Pass Coverage Player : 60, CPU : 60 Tackling 60, CPU : 55 Run Blocking Player : 40, CPU : 70 Fumbles Player : 75, CPU : 65 Pass Defense Reaction Time Player : 70, CPU : 70 Interceptions Player : 25, CPU : 60

Sliders Madden 22 coups de pied et bottés



Réglage du curseur FG Power Player : 40, CPU : 50 FG Accuracy Player : 30, CPU : 35 Punt Power Player : 50, CPU : 50 Punt Accuracy Player : 55, CPU : 70 Kickoff Power Player : 60, CPU : 60

C'est tout ce que vous devez savoir sur les curseurs Madden 22, mais nous avons également les meilleurs playbooks défensifs Madden 22 et les meilleurs playbooks offensifs pour tirer le meilleur parti des paramètres que vous choisissez.