Madden 22 d’EA Sports pense en quelque sorte que mon nom de famille est un blasphème

Pour la première fois depuis des années, j’ai essayé de jouer à un Madden sérieux en 2021, et bien que je m’amuse étonnamment pas mal – prendre quelques saisons sur des jeux de sport annuels comme celui-ci est bon pour ça – je suis très déçu par un raccrochage particulièrement étrange que le jeu a avec mon nom.

Madden 22 est en quelque sorte construit autour de l’idée de la construction du joueur et d’un “avatar”, qui n’est pas seulement le joueur que vous pouvez emmener dans son mode carrière, mais qui traîne également autour du menu principal vêtu de la tenue que vous voulez ou capable de déverrouiller. Alors que dans les RPG, je créerai toujours le personnage le plus fantastique possible, quand il s’agit de jeux de sport, pour une raison quelconque, j’aime toujours jouer le rôle de… moi-même. Ennuyeux, peut-être, mais j’ai joué et joue toujours une tonne de sports d’équipe (y compris ce que nous appellerions le football américain), donc le jeu de rôle direct m’a toujours semblé bien.

Quoi qu’il en soit, alors me voici, mettant mon nom dans les champs dans Madden 22 quand il demande mon nom de famille, et je le mets, comme j’ai tous les autres jeux de sport depuis les années 1990 :

Alors seulement, je vois quelque chose que je n’ai jamais vu de ma vie. Ou au moins après avoir mis mon propre nom :

S’il vous plaît, sachez que j’ai passé les 10 minutes suivantes assis devant mon écran à essayer de déterminer ce qu’était exactement le blasphème. Lunk? Kett ? Ett ? Plun? Non, ce ne sont pas des mots. L’avais-je mal tapé et jeté un sort par erreur ? Non, chaque lettre était correcte. Ai-je été victime par inadvertance d’EA Sports scannant le jeu à la recherche de vulgarité moyen-français ? Peut-être!

Il s’avère que je ne suis pas le seul à en souffrir, comme le découvrent des personnes portant d’autres noms aussi rares et dégoûtants que “Simpson”. J’espère que c’est un bug qu’EA pourra corriger à court terme, mais sinon, je continuerai à jouer au jeu avec mon nouvel avatar, Johnny Profane.

Quoi qu’il en soit, la raison pour laquelle cela m’a tellement déçu, au point que je vous raconte cette histoire, c’est que ma seule expérience vraiment positive avec mon nom de famille dans les jeux vidéo est également venue de la série Madden. Au début des années 00, peut-être vers Madden 03, je me souviens d’avoir tapé mon nom pour le mode carrière, de me placer sous le centre en tant que QB, de prendre mon premier cliché et d’entendre le commentateur dire “Plunkett revient pour passer” et juste en train de mourir.

Mon nom n’est pas exactement un nom commun. Bien sûr, vous pouvez probablement nommer un ou deux autres Plunketts – un en particulier qui a un rapport avec mon expérience Madden – mais ce n’est pas comme s’il y avait une tonne de célébrités et d’athlètes célèbres partageant ce nom de famille étrange qui était, disons simplement, pas très amusant à suivre à l’école.

Donc, jouer à Madden pour un peu de jeu de rôle et entendre un commentateur dire mon nom à haute voix était, et reste probablement, l’un de mes moments préférés de tous les temps dans les jeux vidéo de sport. Je sais que c’est uniquement parce que cette année-là, EA a fait venir un groupe de joueurs classiques, dont le QB des Raiders vainqueur du Super Bowl, Jim Plunkett, mais la raison pour laquelle il a dit que cela m’importait peu tant que je pouvais partager le résultat final .