Madden 22 et Switch étaient les best-sellers aux États-Unis en août – NPD

Madden NFL 22 et Switch étaient les best-sellers en août aux États-Unis, selon le dernier rapport du NPD, mais le matériel ij, PS5 est en tête des ventes en dollars.

Le rapport NPD d’août 2021 a été publié et il constate que les dépenses totales de l’industrie ont augmenté de 7 % en glissement annuel, atteignant un record en août de 4,4 milliards de dollars. Les dépenses de consommation depuis le début de l’année ont totalisé 37,9 milliards de dollars, soit une augmentation de 13 % en glissement annuel.

Matériel les ventes ont augmenté de 45 % par rapport à août 2020, à 329 millions de dollars. Il s’agit du total le plus élevé pour un mois d’août depuis 2008, lorsque les ventes totales ont atteint 395 millions de dollars.

Les dépenses en matériel depuis le début de l’année ont augmenté de 49 % en glissement annuel pour atteindre 3,0 milliards de dollars.

Une fois de plus, Switch était la plate-forme matérielle la plus vendue en unités pour août et depuis le début de l’année ; Cependant, la PS5 est en tête des deux périodes de ventes en dollars et reste la plate-forme PlayStation la plus vendue de l’histoire.

Dans Logiciel, Madden NFL 22 a fait ses débuts en tant que jeu le plus vendu du mois d’août et est jusqu’à présent le quatrième jeu le plus vendu de l’année.

Vous trouverez ci-dessus un aperçu des jeux les plus vendus du mois d’août. Les jeux les plus vendus pour consoles individuelles se trouvent dans la galerie.

Ghost of Tsushima était le deuxième jeu le plus vendu d’août, grâce à la sortie de Director’s Cut. Humankind était le titre le plus vendu sur PC et s’est classé quatrième dans le classement des titres les plus vendus.

Mobile les ventes de jeux ont dépassé les 2 milliards de dollars et les jeux mobiles les plus rentables aux États-Unis comprenaient Candy Crush Saga, Garena Free Fire, Roblox, Coin Master, Pokemon GO, Genshin Impact, Homescapes, Clash of Clans et PUBG Mobile.

Pour autant que accessoires sont concernés, les dépenses ont été stables en glissement annuel à 164 millions de dollars. Les ventes d’accessoires depuis le début de l’année ont atteint 1,6 milliard de dollars, soit une augmentation de 12 % par rapport à la même période en 2020.

La manette sans fil Xbox Elite Series 2 était l’accessoire le plus vendu, et la manette sans fil PS5 DualSense White reste l’accessoire le plus vendu depuis le début de l’année.