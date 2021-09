Madden 22 meilleurs playbooks défensifs et toutes les formations défensives

in

Les meilleurs playbooks défensifs de Madden 22 peuvent arrêter l’opposition dans leur élan.

Bien sûr, vous pouvez vous en tirer avec des jeux de base et les options standard communes à chaque équipe. Si vous voulez avoir une chance dans la méta, cependant, vous devrez creuser dans des formations et expérimenter différentes positions et jeux alternatifs.

Madden 22 playbooks défensifs | Toutes les formations défensives



Madden 22 3-4



La formation 3-4 utilise quatre secondeurs et trois joueurs de ligne dans le but d’arrêter les jeux de l’équipe adverse. C’est une formation équilibrée qui vous permet de faire face aux menaces de chaque côté, mais le 3-4 est faible pour les longs jeux et les passes grâce à la façon dont il regroupe vos joueurs.

Madden 22 4-3



Il s’agit d’une formation plus agressive conçue pour empêcher le quart-arrière d’aller loin. Cela aussi est vulnérable à tout jeu de passe, ainsi qu’aux jeux qui longent l’extérieur. La plupart de vos forces sont concentrées au milieu, alors soyez conscient de ce que fait l’autre équipe.

Madden 22 3-3-5



Le forfait Nickel and Dime remplace les joueurs pour renforcer votre défense. Le jeu Nickel ajoute un demi de coin supplémentaire pour améliorer la couverture des passes, tandis que le jeu Dime est une solide formation anti-passe avec six arrières défensifs couvrant presque toutes les options de passe que l’autre équipe pourrait vous lancer.

Madden 22 meilleurs playbooks défensifs



Les playbooks défensifs de Madden utilisent tous les mêmes mouvements de base. La clé est de savoir comment ils gèrent les formations, des manœuvres plus complexes qui vous permettent de créer une défense organisée capable d’arrêter les schémas offensifs avancés.

Madden 22 meilleurs playbooks défensifs | Les boucaniers de Tampa Bay



Le livre de jeu défensif des Bucs est le mieux adapté pour une formation 3-4. Cette formation donne la priorité à la vitesse en envoyant des secondeurs sur le terrain, et les Bucs ne manquent pas de LB rapides. Certains joueurs penchent toujours vers une formation 3-3-5 avec celle du précédent Madden, cependant, échangeant des sécurités avec des LB pour augmenter la pression. 3-4 est le pari le plus sûr pour les nouveaux arrivants, cependant.

Madden 22 meilleurs playbooks défensifs | Vikings du Minnesota



Les configurations 4-3 sont plus difficiles à gérer, mais le livre de jeu des Vikings est un choix solide si vous êtes déterminé à l’utiliser. Votre objectif est d’éliminer rapidement le QB et les passes rapprochées avec celui-ci, car votre couverture à mi-terrain est moins capable d’arrêter les menaces.

Madden 22 meilleurs playbooks défensifs | L’Alternatif 46



L’Alternate 46 est l’endroit où vous trouverez un certain nombre de mouvements préférés des fans, y compris The Big Nickel. Tout fonctionne toujours comme d’habitude et est un premier choix lorsque vous voulez des variantes pratiques sur les pièces standard d’autres livres.

Bien sûr, la défense n'est que le jeu, et nous avons également les meilleurs manuels de jeu offensifs pour Madden 22.