Madden 22 meilleurs playbooks offensifs et tous les jeux offensifs

Les meilleurs playbooks offensifs de Madden 22 sont ce qui fait passer votre jeu au niveau supérieur.

Bien sûr, vous pouvez vous en tirer avec des jeux de base et les options standard communes à chaque équipe. Si vous voulez gravir les échelons ou mettre votre équipe en ligne, vous devrez creuser dans des formations et expérimenter différentes positions et jeux alternatifs.

Madden 22 playbooks offensifs | Formations offensives



Ces formations sont communes à la plupart des playbooks, et vous les exécuterez la plupart du temps sous une forme ou une autre.

Madden 22 je forme



Il s’agit d’un jeu de course où votre demi-arrière et votre secondeur protègent le quart-arrière alors qu’il pousse au milieu du terrain. C’est risqué, mais il y a aussi de bonnes récompenses si vous pouvez réussir une passe alors que la défense est distraite.

Formulaire Madden 22 Singleback



Singleback permet à la défense de deviner quel est votre prochain mouvement, car il fonctionne pour passer et courir grâce à la séparation des demis et des receveurs larges. C’est viable à la fois pour les passes et pour la course.

Fusil à pompe Madden 22



Le fusil de chasse est un jeu de passes fort, mais aussi risqué. Le QB, sous couverture lourde, se tient plus en arrière pour attraper le ballon, puis le lance vers un receveur.

Pistolet Madden 22



Pistol est une version plus dramatique de Shotgun où le jeu est presque le même, mais un porteur de ballon est beaucoup plus loin. C’est un risque plus élevé, mais aussi une récompense élevée.

Madden 22 fort et faible



Ces jeux sont les mêmes, sauf pour l’endroit où votre arrière se termine. Dans Strong, le FB se blottit avec la plupart des bloqueurs, et ils sont de l’autre côté dans Weak. L’objectif est de mettre en place un jeu que la défense juge évident, puis de l’utiliser à votre avantage et de dépasser sa formation.

Madden 22 meilleurs playbooks | Les meilleurs playbooks offensifs



Votre meilleur pari avec un livre de jeu offensif est d’en choisir un qui excelle dans un domaine donné. De multiples options de passes, par exemple, signifient que, même si vous avez un jeu de passes faible, il y a encore suffisamment de variété pour garder votre jeu de course fort et frais.

Madden 22 meilleurs playbooks offensifs | Corbeaux de Baltimore



Les jeux Run, Pass, Options ne vont nulle part dans Madden, et le livre de jeu des Ravens est un bon choix pour ceux-ci, en particulier les options Run. La passe est légèrement plus faible, mais un QB très mobile signifie que ce n’est pas vraiment un problème la plupart du temps.

Madden 22 meilleurs playbooks offensifs | Patriotes de New York



La plupart considèrent le livre de jeu des Patriots comme équilibré, et bien que cela soit vrai dans une certaine mesure, il brille le plus avec les jeux de passes. Ce livre contient plus de 300 jeux de passes, ainsi que quelques RB vedettes pour les réussir. Des jeux d’exécution et d’options supplémentaires aident cependant à compléter celui-ci.

Madden 22 meilleurs playbooks offensifs | Les aventuriers de Las Vegas



Le livre de jeu des Raiders est un choix incontournable si vous voulez une stratégie solide et complète. Celui-ci est rare dans la mesure où il propose de solides options de passe et de course, donc, contrairement aux Raiders actuels, il n’y a pas grand-chose à redire.

