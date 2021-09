Madden 22 valeurs d’entraînement et comment obtenir plus de points d’entraînement

in

Connaître les valeurs d’entraînement de Madden 22 est essentiel pour obtenir le plus de points d’entraînement de vos ventes.

Vous aurez besoin de ces points pour améliorer vos meilleurs joueurs et avoir une demi-chance de réussir dans le mode Madden Ultimate Team. Heureusement, plus vous jouez, vous finirez probablement avec beaucoup de cartes à vendre pour des points d’entraînement.

Madden 22 valeurs d’entraînement | Comment obtenir des points d’entraînement Madden 22



Vous pouvez gagner des points d’entraînement en complétant des défis MUT, mais ce n’est pas le moyen le meilleur ou le plus simple d’obtenir des points. Pour commencer, tous les défis MUT n’offrent pas de points d’entraînement, et il y a ensuite le problème évident du temps qu’il faut pour relever les défis et gagner les points dont vous avez besoin.

Votre meilleure option pour obtenir des points d’entraînement consiste à utiliser les ventes rapides de Madden 22, pour lesquelles vous aurez besoin de cartes. Les acheter est l’option que nous recommandons le moins, car vous pouvez les gagner en jouant normalement au jeu en jouant des matchs en ligne ou en relevant des défis.

Une fois que vous avez économisé des cartes que vous ne voulez pas conserver, vendez-les contre des points d’entraînement. Vous pouvez également les acheter aux enchères, bien que vos chances de trouver de bons prix sur des cartes de valeur soient, naturellement, plutôt aléatoires dans ces domaines.

Madden 22 valeurs d’entraînement | Valeurs d’entraînement de vente rapide Madden 22



Ce sont toutes les valeurs d’entraînement de vente rapide de Madden 22 basées sur le rang de la carte

Classement des cartes Points de formation 62-65 4 66-69 6 70 10 71 12 72 15 73 18 74 21 75 26 76 31 77 38 78 46 79 56 80 110 81 160 82 230 83 340 84 490 85 710 86 1 030 87 1 500 88 2 180 89 3 150 90 5 000 91 7 000

