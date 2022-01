Madden Memories, banc des Knicks, choix de la semaine 17 de la NFL avec Joe Benigno

(1:58) – JJ partage ses souvenirs préférés de John Madden, y compris les Super Bowls et grandit avec le jeu vidéo

(4:27) – JETS/GIANTS: Que chercher pour le reste de la saison sans rien pour quoi jouer

(6:34) – KNICKS: Le banc continue d’être meilleur que les partants, plus la vie sans Julius Randle

(9:46) – APPELS: La recherche du GM des Giants, un commerce potentiel sauvage avec les Yankees et comment la NFL devrait naviguer COVID dans les séries éliminatoires

(23:57) – Old School vs New School Semaine 17 Choix de la NFL avec Joe Benigno

(54:00) — Handicapant les demi-finales des séries éliminatoires de la BFC avec Art DiCesare

(72:53) – Conseils fantastiques de la Championship Week avec Jason Katz

Nous voulons toujours vous entendre! Laissez un message à JJ sur la ligne d’écoute au 917-382-1151.

Suivez JJ sur Spotify Greenroom !

Hôte : John Jastremski

Invité : Joe Benigno, Art DiCesare et Jason Katz

Producteurs : Steve Ceruti et Stefan Anderson

S’abonner: Spotify