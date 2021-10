‘Madden NFL 22’ fait un grand pas sur Jon Gruden après le scandale des e-mails

Jon Gruden continue de ressentir les retombées de son scandale par courrier électronique. Mercredi, EA Sports a annoncé que l’ancien entraîneur de la NFL était retiré du jeu vidéo à succès Madden NFL 22 en raison de l’envoi d’e-mails contenant un langage raciste, misogyne et anti-gay. Gruden, qui était l’entraîneur-chef des Raiders de Las Vegas, a démissionné de son poste lundi soir.

« EA Sports s’engage à prendre des mesures pour maintenir une culture d’inclusion et d’équité », a déclaré mercredi le développeur et éditeur du jeu dans un communiqué. « En raison des circonstances de la démission de Jon Gruden, nous prenons des mesures pour le retirer de Madden NFL 22. Nous le remplacerons par une ressemblance générique via une mise à jour du titre dans les semaines à venir. »

Le Wall Street Journal et le New York Times ont publié des articles selon lesquels Gruden avait envoyé des courriels offensants au président de l’équipe de football de Washington, Bruce Allen, et à d’autres remontant à 2010. À l’époque, Gruden travaillait pour ESPN en tant qu’analyste en chef pour lundi. Foot de nuit. Il a été embauché pour être l’entraîneur-chef des Raiders en 2018.

En plus d’être retiré de Maadn NFL 22, Gruden n’est plus un membre honoré des Tampa Bay Buccanneers. Mardi soir, les Buccaneers ont annoncé que Gruden avait été retiré du Ring of Honor de l’équipe. Il a été l’entraîneur-chef des Buccaneers de 2002 à 2008 et a mené l’équipe à un titre du Super Bowl lors de sa première saison.

« Les Buccaneers de Tampa Bay plaident depuis de nombreuses années pour un changement résolu dans les domaines des relations raciales, de l’égalité des sexes, de la diversité et de l’inclusion », indique le communiqué de l’équipe. « Bien que nous reconnaissions les contributions de Jon Gruden sur le terrain, ses actions vont à l’encontre de nos valeurs fondamentales en tant qu’organisation. Par conséquent, il ne continuera plus à être membre de l’Anneau d’honneur des Buccaneers. »

Gruden était à l’origine l’entraîneur des Raiders de 1998 à 2001. Après avoir mené les Raiders à la ronde divisionnaire des séries éliminatoires, les Raiders ont échangé Gruden aux Buccaneers en 2002. Après son passage à Tampa Bay et ESPN, Gruden a signé un contrat de 10 ans. , contrat de 100 $ pour entraîner les Raiders. Cette saison, l’équipe a affiché une fiche de 3-2 lors de ses cinq premiers matchs. Au cours de sa carrière, Gruden a remporté 117 matchs en saison régulière et cinq matchs en séries éliminatoires.