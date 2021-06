Madden NFL 22 : Tom Brady et Patrick Mahomes sont des athlètes de couverture

in

Deux quarts partagent la couverture de Madden NFL pour la première fois, avec Tom Brady et Patrick Mahomes représentant deux époques simultanées de grandeur à ce poste.

C’est la deuxième fois en trois ans que Mahomes fait la couverture, apparaissant pour la dernière fois en solo dans Madden NFL 20. C’est aussi la deuxième fois que Brady est l’athlète de couverture, jouant le rôle dans Madden NFL 18. Le duo a adoré partager la vedette ce année, dans les commentaires de Mahomes et Brady donnés à SB Nation d’EA Sports.

“Ce fut une expérience formidable d’être sur la couverture de Madden NFL 22 avec Patrick”, a déclaré Brady. “Nous partageons tous les deux un amour pour le football et faire partie de cette franchise emblématique est très spécial.”

Mahomes partageait le même sentiment, affirmant qu’il était honoré d’avoir pu apparaître aux côtés de Brady. “Je suis, comme la plupart des joueurs de la Ligue, un grand fan de Madden NFL depuis aussi longtemps que je me souvienne, et d’être sur la couverture – non seulement pour la deuxième fois, mais aussi avec Tom Brady, un génial – est surréaliste.

La couverture marque la deuxième fois dans l’histoire de la franchise que deux joueurs se partagent l’honneur. La dernière double couverture est venue avec Madden NFL 10, lorsque Troy Polamalu et Larry Fitzgerald ont partagé la vedette.

En ce qui concerne le jeu lui-même, la bande-annonce de révélation a également été abandonnée jeudi et a montré les pas de géant que le jeu a faits au cours de la dernière année.

Madden NFL 22 est le premier jeu de la série conçu pour la nouvelle génération de consoles, la Playstation 5 et la XBox Series X/S. La plus grande nouveauté ajoutée au jeu de cette année est une tentative d’imiter la sensation des stades de la NFL avec ce que EA appelle “M-Factors”. Ces boosts et avantages basés sur l’élan s’appliqueront à différents moments du jeu en fonction des conditions. Un match serré lundi soir à Seattle peut entraîner un retard des Seahawks avec un facteur M, améliorant leurs performances ou secouant leurs adversaires, ce qui indique le bruit de la foule à Lumen Field.

Ces boosts sont uniques à chaque stade de la NFL, chacun avec une manière unique de booster l’équipe à domicile.

Bien sûr, le saut évident se situe également dans le département graphique, Madden NFL 22 faisant d’énormes progrès grâce à la puissance supplémentaire des nouvelles consoles. L’attente ne sera pas longue, avec la sortie de Madden NFL 22 le 20 août.

Vue grille