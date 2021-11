Maddie et Kenzie Ziegler adorent leur nouvelle vie « plus détendue »

Après six saisons du mastodonte à vie qu’ils ont décrit assez délicatement comme « inhabituel » et « stressant » (dans lequel les aspirants danseurs professionnels d’âge scolaire ont été jetés dans une cocotte-minute que la plupart des adultes ne pouvaient pas gérer), « Nous nous sentons vraiment comme si les gens avaient besoin de voir un côté plus personnel et réel de nous « , a poursuivi Maddie. « Je pense que nous voulions baisser nos gardes et montrer quelque chose qui n’a pas été si fortement produit et, plutôt, juste nous avoir une conversation assez décontractée. »

Si décontracté, en fait, que même s’ils espèrent donner aux téléspectateurs un aperçu des coulisses des enregistrements – ou peut-être même tenter une version en direct, devant un public – « Je pense que le problème avec cela est Parfois, nous avons ces épisodes de rire où nous ne pouvons tout simplement pas nous arrêter », a admis Kenzie. « Comme il y a définitivement certaines parties du podcast qui doivent être coupées parce que nous rions tellement fort. »

Pourtant, a noté Maddie, « Ce serait tellement amusant pour les gens de voir une version en direct de ce que nous faisons. Nous sommes décontractés et nous sommes généralement affalés sur nos chaises en train de parler. »