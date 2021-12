Maddie & Tae annoncent « Through The Madness Vol. 1′

Duo country primé Maddie & Tae ont annoncé une toute nouvelle collection de chansons, Through The Madness Vol. 1, disponible partout le 28 janvier avec des exemplaires dédicacés disponibles en pré-commande dès maintenant.

Conservant leur féroce indépendance et leur vulnérabilité, Maddie & Tae’s Through The Madness Vol. 1 fait suite au premier album acclamé par la critique de l’année dernière La façon dont il se sent album.

Avec leur lien indestructible, leur écriture honnête et leurs harmonies emblématiques tissées sur huit morceaux, Through The Madness Vol. 1 comprend leur récent single « Woman You Got » et la dernière version « Madness ». Maddie et Tae ont co-écrit chaque chanson, menant le cœur grand ouvert sur des collaborations remarquables avec Morgane Stapleton (« Don’t Make Her Look Dumb ») et Lori McKenna (« The Other Side »), et exsudant la familiarité et la vérité sur quatre autres morceaux inédits.

« Ces huit chansons sont le début d’un nouveau chapitre pour nous », ont partagé Maddie & Tae. « Nous ne pourrions pas être plus excités qu’ils soient dans le monde ! »

En célébration de Through The Madness Vol. 1, Maddie & Tae lancent leur fan club aujourd’hui, avec un certain nombre de CD signés et de téléchargements numériques disponibles.

Maddie & Tae sillonneront le pays en 2022, en tête d’affiche du CMT Next Women of Country Tour présente: All Song No Static Tour. À compter du 6 janvier, le duo présentera ses chansons à succès et sa nouvelle musique dans 16 marchés majeurs, dont New York, Los Angeles, Nashville et plus encore.

Précommandez Through The Madness Vol. 1.

À travers la folie Vol. 1 liste de pistes :

1. Qu’est-ce que c’est de t’aimer (Maddie Font, Taylor Kerr, Josh Kerr, Jordan Minton)

2. La femme que tu as (Maddie Font, Taylor Kerr, Mark Holman, Laura Veltz)

3. Don’t Make Her Look Dumb (Feat. Morgane Stapleton) (Maddie Font, Taylor Kerr, Barry Dean, Luke Laird)

4. Grown Man Cry (Maddie Font, Taylor Kerr, Eric Arjes, Jordan Minton)

5. La folie (Maddie Font, Taylor Kerr, Jessie Jo Dillon, Zach Kale)

6. L’autre côté (Feat. Lori McKenna) (Maddie Font, Taylor Kerr, Josh Kerr, Lori McKenna)

7. Je vous souhaite le meilleur (Maddie Font, Taylor Kerr, Matt Dragstrem, Josh Thompson)*

8. Étrangers (Maddie Font, Taylor Kerr, Adam Hambrick, Jimmy Robbins)

Produit par Jimmy Robbins et Derek Wells

* = « Wish You The Best » produit par Josh Kerr & Derek Wells