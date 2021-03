Maddox, fils de Brad et Angelina veut supprimer le nom de famille Pitt

Depuis leur séparation, survenue en 2016, l’ancien couple s’est engagé dans une bataille juridique pour la garde des enfants qu’ils partagent actuellement.

Selon les informations de Nous hebdomadaire, Maddox est tellement en colère contre Brad qu’il aurait déjà exprimé son désir de retirer le Pitt, cependant, Angelina serait également en désaccord avec cela.

Angelina Jolie

(Le Groupe Grosby)



«Il n’utilise plus Pitt comme nom de famille dans les documents non juridiques et utilise Jolie à la place. Maddox veut légalement changer son nom de famille en Jolie, ce qu’Angelina a déclaré ne pas soutenir », a déclaré une source aux médias susmentionnés.

Rappelons que cette situation tendue entre Maddox et Brad remonte à 2016, quand on disait que l’acteur aurait agi violemment contre le jeune homme, alors âgé de 15 ans.