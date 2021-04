Made For Love Cast: où vous avez déjà vu les acteurs de HBO Max

Kym Whitley (juge)

En tant que Judiff, une religieuse rebelle, Kym Whitley joue un personnage de soutien amusant dans Made for Love. Plus particulièrement, Whitley est connue pour jouer Yolanda dans Young & Hungry de Freeform. Elle a également joué des rôles principaux dans Animal Practice de NBC et Sparks d’UPN et elle a eu un rôle récurrent dans The Parkers d’UPN. Ses autres crédits télévisés incluent Ma femme et mes enfants, Mon frère et moi, Marié … avec enfants, Curb Your Enthusiasm, ‘Til Death, Let’s Stay Together et Twenties. En tant que doubleuse, Whitley est entendue dans The Boondocks, Black Dynamite, Pinky Malinky, The Life & Times of Tim et The Cleveland Show. En dehors du théâtre, elle est également une animatrice récurrente sur Daily Pop de E! Et elle co-anime le podcast, Two Funny Mamas.

En dehors de la télévision, Kym Whitley a joué un rôle remarquable dans Deliver Us from Eva. Elle peut également être vue dans Vendredi prochain, The Nutty Professor II: The Klumps, Baby Boy, Along Came Polly, Fun with Dick and Jane (2005), Black Dynamite et I Love You, Man. Ses autres crédits de films incluent Transformers: Dark of the Moon, A Haunted House 2, Fist Fight, We Bought a Zoo et Hubie Halloween de l’année dernière. En outre, Whitley peut être entendu à Rango.