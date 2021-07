Made For Love Saison 2: 6 choses rapides que nous savons sur la série HBO Max

Diane revient aussi… mais ce n’était pas facile

En plus des acteurs et des créatifs qui devraient revenir pour une autre saison, Made for Love présentera également (heureusement) la présence de retour de Diane. Cela dit, il n’a pas été facile de récupérer le jouet classé X pour une autre saison. Comme Christina Lee et Alissa Nutting l’ont avoué dans l’annonce du communiqué de presse de la saison 2, Diane est devenue “un vrai dur à cuire”, d’autant plus que la première renommée de la série lui a atteint la tête caoutchouteuse. Certes, comme le notent les showrunners, vous pourriez penser qu’elle est une poupée, mais c’est une vraie maniaque. Heureusement, après d’intenses négociations et de nombreux allers-retours, Diane a accepté de revenir pour une autre saison. Voici la citation commune effrontée officielle de Nutting et Lee :