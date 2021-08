Made in Italy Fund investit dans Building Fashion Group – WWD

MILAN — Les entreprises italiennes explorent de nouveaux partenariats, renforçant leurs chaînes d’approvisionnement en acquérant des fabricants spécialisés. Dans le même temps, les fonds riches en liquidités sont de plus en plus actifs, frappant à la porte d’entrepreneurs qui n’auraient pas envisagé de les laisser entrer il y a des années. Une manière d’y parvenir est de proposer un objectif commun et une focalisation sur le développement d’un projet spécifique – les fondements de toute acquisition, soutient Mauro Grange, partenaire du Made in Italy Fund, qui est géré par Quadrivio et Pambianco et investit dans le vin, la nourriture, la beauté, la mode et les meubles.

Grange devrait le savoir, car le fonds a investi dans 10 sociétés italiennes, dont six dans la mode, de 120% Lino et Rosantica à Dondup et GCDS, et, plus récemment, une participation majoritaire dans les marques de chaussures Ghoud et Autry. L’ancien président de Gucci et Golden Goose, Patrizio di Marco, est également devenu un investisseur dans le Made in Italy Fund et a été nommé président de Ghoud et Autry.

Grange occupe également le rôle de directeur général de l’entité commerciale appelée Fine Sun, qui intègre les marques susmentionnées, à l’exception de GCDS, qui fonctionne de manière indépendante. Une entreprise de 100 millions d’euros, Fine Sun a une marge de 25% pour les bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, a déclaré Grange.

“Après 120% Lino, je ne visais pas à construire un groupe par des synergies industrielles, mais plutôt par des synergies de positionnement, de communication, de marketing et commerciales sous un contrôle central qui donnerait une vision unique aux entreprises sans les bouleverser”, a déclaré Grange.

Cadre et entrepreneur affable et éloquent, Grange croit fermement à la spécialisation. Par exemple, après 120% Lino, leader des vêtements en lin et en fibres naturelles, le fonds a investi dans la marque d’accessoires Rosantica et Dondup, qui produit des vêtements en denim. Il a décrit Autry et Ghoud comme « la cerise sur le gâteau » du groupe, qui, selon lui, répond à la demande croissante de vêtements de sport élégants. « Les affaires sont difficiles si vous n’êtes pas spécialisé ; nous devons essayer d’être les meilleurs dans une catégorie.

Grange a révélé qu’il envisageait une autre entreprise de vêtements italienne, qu’il a refusé de révéler. Lorsqu’on lui a demandé comment il sélectionnait les investissements, il a répondu qu’« un produit intéressant » était le premier élément clé. «Je suis toujours en voyage et pratique, très curieux. Je suis intéressé quand je vois un produit original, pas une mauvaise copie d’autre chose. L’histoire cohérente est également un tirage au sort.

Le fonds vise à développer les marques à l’échelle mondiale pour créer de la valeur, et Grange a souligné qu’aucune acquisition n’avait jamais été réalisée par le biais d’un LBO. « Ce n’est pas notre façon de travailler », a-t-il noté.

Il pense également que les entrepreneurs sont désormais plus ouverts aux investisseurs tels que le Made in Italy Fund, qui a obtenu 300 millions d’euros, car ils veulent être aidés et pas simplement vendre leurs entreprises. « Nous pouvons leur trouver les bons managers et développer leur entreprise ensemble, en travaillant au sein de leurs entreprises, et nous ne sommes pas pressés. » Il pense que cette façon de travailler est encore plus importante dans l’industrie de la mode nuancée, qui est « une start-up continue. Chaque saison est une start-up et vous ne pouvez pas seulement canaliser de l’argent dans ces entreprises, c’est un monde circulaire tout connecté et vous ne pouvez négliger aucune phase.

L’objectif est de préserver la marque, en travaillant avec les propriétaires ou la direction existante. “Je n’entre pas dans l’affaire pour donner des ordres, ce n’est pas mon objectif”, a déclaré Grange. « Nous voulons les aider en leur offrant une vision et un soutien pour prendre des décisions audacieuses qu’ils ne prendraient peut-être pas seuls. Très souvent, les fondateurs d’une entreprise ont besoin de voir les choses sous un autre angle et nous offrons un point de vue extérieur.

Par exemple, le fonds a aidé Rosantica à ouvrir des magasins aux États-Unis et la marque prévoit d’inaugurer un flagship sur la Via Spiga de Milan entre la mi-octobre et la mi-novembre — étapes Michela Panero, qui a fondé la société en 2010, était réticente à l’accepter. propre, a soutenu Grange. Il en va de même pour 120% Lino, dont l’activité était plus locale et européenne avant l’acquisition. « Nous avons ouvert cinq magasins aux États-Unis malgré la pandémie et doublé ses revenus depuis 2019. Nous avons aidé [founder] Alberto [Peretti] avec une poussée optimiste, tout en prenant des risques », a observé Grange.

Il croit fermement au marché américain, où 120% Lino possède 11 magasins en propre et est disponible dans les principaux grands magasins, de Saks Fifth Avenue à Nordstrom. La société rapporte plus d’un million de dollars de ventes au détail par mois aux États-Unis.

Il était fier de la « structure et de l’organisation américaines très fortes » et du showroom de deux étages à New York, qui permet de présenter l’ensemble des marques du groupe. « C’est le genre de synergie à laquelle nous croyons », a-t-il déclaré. « Avoir un retour international est très important, et 120% Lino a été très influencé par les relations que nous avons construites aux États-Unis, en affinant les formes et les volumes pour répondre au goût américain tout en restant fidèle à la marque.

C’est la clé pour Grange. Il ne dénaturera jamais la marque Autry, connue pour ses baskets confortables à la « forme typiquement américaine et au drapeau américain », avec des chaussures oxford, par exemple.

Il a admis qu’il existe certaines complexités liées au développement de Dondup, qui a été acquis en mars auprès de L Catterton. « La catégorie denim est bondée et c’est plus compliqué de se démarquer, mais j’y travaille, à l’écoute des clients et de la chaîne de distribution. Dondup est née en tant que marque de denim et elle a construit un écosystème de petits producteurs avec des lavages spécialisés.

Les anciens propriétaires ont travaillé pour créer des collections de look total et bien que Grange ne veuille pas rejeter complètement ces efforts, il croit qu’il faut se concentrer sur la composante denim “avec un œil sur la mode et l’innovation”. Il n’a pas nié que la production de denim peut être très polluante et a souligné qu’il travaille avec le PDG Matteo Anchisi pour trouver des alternatives pour l’avenir, en investissant dans la recherche de tissus durables, en partenariat avec Candiani, par exemple.

« Vous devez faire ce qu’il faut, rechercher les bons matériaux et les bonnes tendances car c’est ce que le client attend de vous », a conclu Grange.