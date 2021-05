Madeleine McCann «tuée au Portugal – pas en Allemagne», déclare le procureur | UK | Nouvelles

Madeleine McCann: Cressida Dick fait le point sur l’affaire

Madeleine a disparu en 2007 à l’âge de trois ans lors de vacances en famille au Portugal. Ses parents continuent d’espérer qu’elle sera retrouvée vivante.

La disparition a déclenché une énorme chasse à l’homme impliquant la police portugaise, britannique et finalement allemande.

Selon The Mirror, le procureur allemand Hans Christian Wolters est convaincu qu’elle est décédée au Portugal.

Il avait précédemment déclaré qu’il y avait des «preuves concrètes» indiquant qu’elle avait été tuée par «Christian B», un délinquant sexuel allemand condamné.

Cependant, jusqu’à présent, M. Wolters a refusé de le rendre public.

Madeleine McCann a disparu en 2007 (Image: PA)

Madeleine était en vacances au Portugal avec ses parents lorsqu’elle a disparu (Image: GETTY)

«Christian B» purge actuellement une peine de sept ans de prison pour le viol en 2005 d’une Américaine de 72 ans au Portugal.

Son avocat, Friedrich Fulscher, insiste sur le fait qu’il n’a pas été impliqué dans la disparition de Madeleine.

En juillet 2020, les autorités allemandes ont enquêté sur un lotissement de Hanovre près de l’endroit où “ Christian B ” résidait auparavant.

Il a été signalé qu’ils recherchaient des preuves, y compris potentiellement des disques durs d’ordinateur, liés à l’affaire.

LIRE LA SUITE: Mise à jour de Madeleine McCann: un détective dénonce la disparition

Le procureur allemand Hans Christian Wolters est convaincu que Madeleine est décédée au Portugal (Image: GETTY)

Cependant, M. Wolters a déclaré qu’ils ne s’attendaient pas à trouver le corps de Madeleine sur place.

Il a commenté: «Puisque Christian B n’avait pas la parcelle au moment de la disparition de Maddie, il n’aurait pas pu y enterrer un corps.»

Madeleine était en vacances dans la région portugaise de l’Algarve, avec ses parents et ses deux frères et sœurs plus jeunes, lorsqu’elle a disparu.

Kate et Gerry McCann dînaient dans un restaurant avec des amis à 55 mètres de la location.

NE MANQUEZ PAS

Les parents de Madeleine McCann publient un message à l’occasion de son 18e anniversaire [REVEAL]

Madeleine McCann: Maddie va avoir 18 ans – nous vivons dans l’espoir, disent les parents [INSIGHT]

Les parents de Madeleine McCann “ croient toujours ” qu’ils la reverront [HOPE]

Madeleine a disparu d’un complexe de vacances au Portugal (Image: GETTY)

Un policier devant la maison de la famille McCann en 2007 (Image: GETTY)

Ils ont régulièrement vérifié les enfants et à 22 heures, Mme McCann a remarqué que Madeleine avait disparu.

En juin 2020, les procureurs allemands ont déclaré avoir «supposé» que Madeleine était morte.

He Wolters, du parquet de Braunschweig, a commenté: «Nous supposons que la fille est morte.

«Avec le suspect, nous parlons d’un prédateur sexuel qui a déjà été reconnu coupable de crimes contre des petites filles et qui purge déjà une longue peine.»

Madeleine McCann: experte en enquête sur les personnes disparues

Le suspect a vécu régulièrement dans la région de l’Algarve entre 1995 et 2007.

Clarence Mitchell, le porte-parole de la famille, a qualifié la nouvelle avance allemande de «potentiellement très importante».

Il a ajouté: «Sur tous les milliers de pistes et de suspects potentiels qui ont été mentionnés dans le passé, il n’y a jamais eu quelque chose d’aussi clair que celui de non seulement un, mais trois forces de police.»

La police métropolitaine a déclaré qu’elle continuait de traiter l’affaire comme une enquête sur les «personnes disparues» car elle manquait de «preuves définitives» sur le fait que Madeleine est en vie.

Un policier portugais fouille près de l’endroit où Madeleine a disparu (Image: GETTY)

La police britannique, allemande et portugaise a remis une récompense de 20000 £ pour des informations conduisant à une condamnation pour la disparition de Madeleine.

La semaine dernière, les McCann ont rendu hommage à leur fille à l’occasion de ce qui aurait été son 18e anniversaire.

Ils ont dit: «Joyeux 18e anniversaire Madeleine. Nous vous aimons et nous vous attendons et nous n’abandonnerons jamais.