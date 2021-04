Madelene Sagstrom avoue avoir subi des abus sexuels

23/02/2021 à 11:02 CET

Seize ans à souffrir en silence, sans savoir comment y faire face. Le golfeur suédois Madelene Sagstrom, qui a aujourd’hui 28 ans, a décidé de le dire pour que son cas puisse être utilisé pour aider des personnes qui se trouvent dans la même situation.

Le nombre 62 dans le monde a révélé qu’elle avait été victime d’abus sexuels de la part d’un adulte, qui était son amie à l’époque, alors qu’elle n’avait que sept ans. C’était en 2016 quand il a dit à son mentor Robert Karlsson et que «je me suis plongé dans le golf, qui était ma bouée de sauvetage. Comme je jouais bien, tout allait bien. Robert C’était le plus grand pas que j’ai jamais fait et c’est la raison pour laquelle j’ai remporté trois tournois en 2016 et obtenu la carte du circuit LPGA. Je n’avais plus besoin de me cacher. «

Mais quelque chose n’allait pas bien et le traumatisme a commencé à refaire surface: « Je ne me suis pas rendu compte que je n’aimais pas qui il était. Je me suis fait des reproches pendant des années. Je me suis détesté. Je me suis blessé physiquement et mentalement et cela m’a fait peur. » Cela lui a obligé à le dire à son environnement le plus proche pour se libérer: « Les murs sont tombés. Trouver une voix et le courage de raconter mon expérience a pris du temps. Mais si quelqu’un se sent identifié avec elle, cela en aura valu la peine. »