Madeley brochettes M25 éco-activiste manifestant ”Vous êtes prêt à risquer la vie de cet enfant ?!’ | Politique | Nouvelles

in

Richard Madeley s’est entretenu avec Liam Norton d’Insulate Britain qui était impliqué dans la manifestation M25 et s’est violemment affronté avec le manifestant pour avoir potentiellement mis en danger des vies qui pourraient être coincées dans la circulation. Norton a déclaré à Good Morning Britain que des mesures immédiates devaient être prises pour faire face à la crise climatique et que le seul moyen de se faire entendre était de mener des manifestations comme celle observée sur le M25 cette semaine. Un M. Madeley en colère a emmené M. Norton en ville, le comparant d’abord, lui et son groupe, à des fascistes, puis exigeant de savoir s’il risquerait la vie d’un enfant malade coincé dans la circulation sur le chemin de l’hôpital.

Les manifestants du M25 ont bloqué une jonction sur le M25 pendant quelques heures pour attirer l’attention sur les problèmes de changement climatique.

Les manifestants ont divisé le public avec des gens ordinaires furieux qui étaient punis pour leur protestation, tandis que d’autres louaient leur travail pour mettre les questions de changement climatique au premier plan des conversations.

Sky News rapporte que 78 personnes ont été arrêtées après que les manifestants se soient assis au milieu de la route aux heures de pointe.

La police a été prévenue vers 8h15 avec les routes puis dégagées deux heures plus tard.

M. Norton a carrément répondu qu’il serait furieux et a déclaré que si les choses ne changeaient pas maintenant, les prochaines années pourraient être graves pour “l’humanité”.

M. Madeley a été stupéfait par la réponse et était furieux que la vie d’un enfant puisse être potentiellement mise en danger.

Le surintendant de la police du Hertfordshire, Adam Willmot, a commenté la manifestation et a déclaré: “Nous avons été appelés pour signaler une manifestation vers 8 heures du matin aujourd’hui et avons rapidement mobilisé des ressources sur les lieux.

« La M25 a été fermée en direction ouest à la jonction 20, ce qui a entraîné des embouteillages et des retards sur la M25 et l’A41.

“Les manifestants ont ignoré les demandes de la police de déplacer l’emplacement, nous avons donc pris des mesures énergiques pour permettre la réouverture des routes et éliminer les manifestants causant des obstructions.

“Nos agents ont géré la perturbation le plus rapidement possible, rouvrant les routes pour les entreprises et les résidents locaux.

“Les fermetures de routes ont été levées à 10h20.”