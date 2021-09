Madelyn Cline d’Outer Banks envoie un amour d’anniversaire à Chase Stokes

Madelyn cline a un “nerd” spécial sur le cerveau aujourd’hui.

Et ce serait sa co-star des Outer Banks Chase coups, qui fête son 29e anniversaire le jeudi 7 septembre. 16. L’actrice, qui joue Sarah aux côtés de John B. de Stokes dans la série à succès Netflix, a profité de son histoire Instagram avec une série de photos et une vidéo de la star de l’anniversaire.

“Joyeux anniversaire à toi, nerd”, a écrit l’actrice de 23 ans sur une série de diapositives Instagram Story. Avons-nous mentionné qu’ils sortent aussi ensemble? En juin 2020, ils ont officialisé leur romance sur Instagram lorsque Stokes a publié des photos de leur rendez-vous à la plage. “Les chats sortent du sac”, a-t-il habilement sous-titré les images.

Bien que ce ne sera pas à son tour de rendre l’amour d’anniversaire sur les réseaux sociaux avant le jour spécial de Cline en décembre, il lui a rendu hommage avec un message réconfortant pour son 21e anniversaire l’année dernière.

“C’est assez rare de rencontrer quelqu’un et de sentir que tout change”, écrivait-il à l’époque. “Merci d’avoir réchauffé les jours les plus froids, pour votre amour contagieux et d’être la meilleure maman de chien pour Lil mi. Joyeux anniversaire, chéri, tu me réchauffes le cœur et le rend flou.”